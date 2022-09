Shaia Beiruk, presidenta de la Liga Saharaui de DDHH: "El Frente Polisario se ha quedado en otra época"

-¿Cuál cree que es solución al conflicto del Sáhara Occidental?

-Apuesto por la autonomía. Así todos los saharauis podrán disfrutar de la fortuna y la riqueza de la zona. La primera apuesta era la independencia después de un referéndum, Marruecos estaba de acuerdo con esta vía, pero Argelia y el Frente Polisario se negaron y optaron por defender la independencia. Después de casi 50 años, seguimos igual. No ha habido ningún resultado. Por esto ahora Marruecos pone sobre la mesa el proyecto de la autonomía. El Movimiento Saharauis por la Paz deja la última palabra a los saharauis. Queremos una solución que saque a nuestros familiares y amigos del sufrimiento de los campamentos.

-¿La carta que envió en marzo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, le pareció una traición?

-No. Los saharauis consideramos que España es nuestro segundo país. Esa carta es señal de que España conoce muy bien el Sáhara y la situación del conflicto, porque lleva un siglo allí. Cuando reconoce que esa es la solución y va a dar buenos resultados a los saharauis, es por algo. Esa opinión no es casual. Esa opinión llega después de muchos estudios y se toma con un conocimiento profundo del Sáhara.

-¿Confían en que la solución al conflicto del Sáhara llegue de la mano de las Naciones Unidas?

-Los responsables de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental no han tenido suerte para lograr una solución y, en mi opinión, ha sido por culpa de Argelia, que siempre rechaza las opciones que pone la ONU sobre la mesa. El obstáculo en este caso no ha sido el Frente Polisario, ha sido Argelia. Ojalá Staffan de Mistura tenga más suerte para acercar los puntos de vista y armar una solución. Ya estamos hartos de tantos años de sangre, sufrimiento y separaciones.

-¿Por qué cree que no hay representantes del Frente Polisario en un evento en el que se debate sobre el futuro del Sáhara?

-No lo sé. No los conozco, no sé si están aquí o no.

-¿El Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) tiene apoyo entre la población saharaui o está más respaldado por las instituciones extranjeras?

-El MSP nació a raíz del Frente Polisario y cuenta con mucho apoyo de la población.

-¿Por qué cree que los líderes del MSP han pasado de formar parte del Polisario a crear su propia organización?

-Durante años han sido responsables del Frente Polisario y saben que ya no tiene ni peso político ni peso militar. Además, son conscientes de que han cometido muchos errores que han perjudicado a los saharauis. El mundo ya no es el que era. El Frente Polisario se ha quedado en otra época, los problemas ya no se resuelven por la fuerza.

-¿Ese giro de mentalidad de los dirigentes del MSP se puede producir también en la población saharaui?

-Sí, por eso estamos aquí. Tenemos a nuestras familias y a nuestros amigos viviendo en el infierno. Hay que buscar una solución por la vía de la paz. El MSP pide diálogo entre saharauis y pone sobre la mesa los problemas de todos. El Polisario tiene un único punto de vista y ese es el que defiende, sin escuchar a los demás. Nunca ha hablado de esta sociedad civil, a la que hay que escuchar.

-¿Por qué cree que acusan al MSP de ser una organización pantalla de Marruecos?

-Eso es una mentira. Cuando el Frente Polisario pierden el control siempre culpa a Marruecos y lo utiliza como excusa para ocultar sus errores. El MSP se inició con sus propios recursos económicos.

-¿Cuál es la situación de las personas que viven en los campos de refugiados?

-Yo nunca he vivido ahí, pero parte de mi familia sí. En los campamentos están en una situación que viola los derechos humanos. Las mujeres no tienen ninguna posibilidad de participar en la vida social o política y muchas veces no pueden ni elegir a sus compañeros de vida. En los campamentos solo se puede tener un punto de vista, que es el del Frente Polisario.