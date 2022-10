Los primeros refugiados de la Rusia de Putin

María es una militante feminista y anarquista. En Rusia trabajaba ayudando a mujeres prostituidas y con VIH, "una epidemia de la que nadie habla". Hasta que un grupo de ultraderecha colgó en internet los datos personales de ella y de todas sus compañeras. Dirección de su casa, número de teléfono, fotografía, todo. Pronto llegaron las llamadas amenazantes y los ataques violentos a la asociación, mientras que varios compañeros entraban en la cárcel. En 2019, emigró a València con su perra al ver su vida claramente amenazada.

Iván participó en las protestas a favor de Aleksei Navalni (líder opositor ruso encarcelado ahora en una prisión de Siberia). No lo hizo como miembro del partido, solo como ciudadano que no soportaba más la corrupción institucionalizada del país que cristalizó en un presunto pucherazo electoral para que ganara Vladímir Putin. Fue colocado en unas listas policiales de "prevención del extremismo". Después, unos extraños le chantajearon. Le pidieron una suma muy alta de dinero o lo sacarían del armario y dirían públicamente a todo el mundo que es gay en un país donde un beso en la plaza mayor te puede acarrear 5 años de cárcel o la paliza de unos ultras. O las dos. Llegó a Valencia también en el año 2019 en un programa de protección internacional.

Alona era maestra en un cole de Moscú. Hasta que en 2012 el Gobierno de Putin aprobó una ley "de propaganda de relaciones no tradicionales", que penaba con multas y cárcel enseñar sobre relaciones no heterosexuales entre niños. Después esa ley se convirtió en censura general. Cuando se enteraron de que Alona es bisexual la echaron del trabajo y la incluyeron en una lista del Gobierno. No pudo encontrar empleo en ningún otro cole. "Primero empezaron las llamadas amenazantes de los padres de los niños acusándome de adoctrinarles. Luego llegaron las llamadas anónimas y mucho más violentas, señalando la dirección de mi casa y todo". También huyo de Rusia, pero en 2014.

El anuncio de Putin de movilizar a la población civil está provocando una deserción masiva de ciudadanos que cruzan como pueden las fronteras terrestres para evitar ser reclutados, en lo que parece ser un nuevo gran movimiento migratorio. Pero esta no es la primera gran diáspora de Rusia. Desde 2012, los derechos humanos en el país se erosionan a pasos agigantados. En este año se dieron las mayores protestas contra el Gobierno, y como consecuencia se aprobó una ley que no permite a los ciudadanos manifestarse más de dos veces cada 6 meses bajo una pena de cárcel de cinco años. Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero se aprobó otra ley que prohibía la publicación de "rumores y noticias falsas" sobre la operación militar especial rusa para la guerra, lo que provocó que muchos grandes medios de comunicación tuvieran que exiliar a sus periodistas a los países colindantes.

María explica que "si sales a protestar puede no pasarte nada, puedes pasar dos días en el cuartel y salir, o que se inventen una causa contra ti y te pidan 10 años de cárcel. Sobre todo si eres una feminista o disidente político. Es una lotería", cuenta. La represión policial es cada vez más dura, igual que la lgtbifobia. "La ley dice que no se puede hablar de la homosexualidad en sentido positivo. Y si lo haces te multan y es como si te pusieran un distintivo en el pecho, te marcas públicamente y es casi imposible que encuentres trabajo. Es como que no formas parte de la sociedad", dice Iván.

"Los primeros refugiados empezaron a llegar a Valencia sobre 2013", explica Alona, que ahora trabaja como traductora para asociaciones especialistas en protección internacional y también lo ha hecho para la policía de extranjería. "Entonces eran pocos, sobre todo personas Lgbti y algún disidente político. La mayoría de los que llegaban eran por lgtbifobia y el número se ha mantenido estable hasta febrero de 2022. Cuando ha empezado la guerra están llegando muchos más, sobre todo periodistas exiliados, y ahora con la deserción esperamos una ola dentro de unas semanas", asegura la traductora.