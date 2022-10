Llevamos más de siete meses sufriendo temerosos los acontecimientos de la guerra de Ucrania. En el aire, además, está la amenaza nuclear. La advertencia se ha materializado y ya está en boca de los máximos mandatarios del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró sin pestañear la semana pasada que "el armagedón nuclear está más cerca que nunca". Palabras mayores que elevarían la invasión militar de Rusia a un conflicto mundial (si es que todavía no lo es). El general de división retirado Rafael Dávila ha dado su opinión sobre esta subida tono tan amenazante por parte de Rusia en este terreno.

Ante las últimas amenazas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, las autoridades europeas han contestado rápidamente. El último en hacerlo fue el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que este jueves concretó cual sería la respuesta de occidente en caso de un ataque nuclear: la aniquilación del ejército ruso. Sin miramientos.

"Guerra dialéctica"

Guerra nuclear, Armagedón, mísiles hipersónicos, tsunami radiactivo, la movilización del submarino Belgorod con los torpedos más letales del mundo, aniquilación... la retórica bélica asusta. En cambio, Dávila afirma que es solo eso: una "guerra dialéctica" por parte de Putin.

Es más, el general retirado la considera "normal" en este tipo de escenarios, indicó este jueves en el programa 'Mas Vale Tarde' de La Sexta. Eso si, Dávila reconoció que Rusia "jamás" habría invadido Ucrania de no contar con armamento nuclear. "No habría tenido nada que hacer y habría sido arrasada y aniquilada por Estados Unidos a través de la OTAN", reiteró, a la vez que analizó que "Rusia pierde posiciones, aunque no tiene la guerra perdida".

Respecto a la retórica bélica que llena titulares los últimos días, como una futura Tercera Guerra Mundial, Dávila aseguró que son mensajes "para asustar".