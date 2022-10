Corea del Norte lanzó hoy un misil no identificado al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), en lo que supone otro gesto que contribuye a empeorar el clima de tensión en la península coreana. "Corea del Norte ha lanzado un misil no identificado al mar del Este", explicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) en un breve comunicado en el que no se ofrecen más detalles sobre la hora aproximada del ensayo o el tipo de proyectil.

Con esta última acción Pionyang suma al menos 45 lanzamientos de proyectiles este año, una cifra récord que, unida a las maniobras con las que Seúl y Washington están replicando y la posibilidad de que el régimen realice una nueva prueba nuclear, está generando una tensión similar a la alcanzada durante la crisis de 2017.