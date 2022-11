Pese a las pruebas, las imágenes, los restos, los escombros y los bombardeos constantes, Irán y Rusia lo negaban. Eran tajantes: Moscú no estaba usando en Ucrania ningún dron de fabricación iraní; Teherán no había vendido ningún avión no tripulado a Rusia. Eran todo, decían, mentiras de la prensa occidental y el Gobierno ucraniano.

Este sábado, sin embargo, tras semanas negándolo, Irán lo ha reconocido. "Toda esta exageración de algunos países occidentales sobre que Irán le ha dado misiles y drones a Rusia para que sean usados en la guerra de Ucrania... la parte de los misiles es completamente falsa", ha dicho este sábado el ministro de Exteriores, Huséin Amirabdollahian a la agencia de noticias estatal iraní, IRNA. "La parte de los drones es cierta, pero le dimos a Rusia un pequeño número de drones antes del inicio de la guerra de Ucrania", ha continuado Amirabdollahian, que ha asegurado que desde el inicio de la invasión rusa, en febrero, no ha habido más ventas. La versión de Ucrania es muy distinta: Kiev aseguró en octubre que Moscú había comprado cerca de 2.400 drones kamikaze Shahed-136, y que el número podría ser incluso mucho mayor. Lo cierto es que estas aeronaves no empezaron a ser usadas en Ucrania hasta el mes pasado, y desde entonces Rusia las ha estado desplegando a gran escala en ataques, sobre todo, contra infraestructura civil y centrales eléctricas ucranianas. Este es el gran uso de estos drones: son lentos y no son capaces de llevar demasiada carga explosiva. Pero son increíblemente baratos —cerca de 20.000 dólares la unidad— y, usados en manada, en grandes números, son capaces de abrumar las defensas antiaéreas del rival. Así es cómo los ha estado usando Rusia: en enjambres de una cincuentena de drones, la mayoría de los cuales son derribados en el aire, pero unos pocos consiguen impactar. Y el coste de esta manada de drones es infinitamente menor que el de un solo misil de crucero, que puede valer millones en producir y desplegar sobre el terreno. A través de sus ataques con los Shahed-136, combinados con misiles balísticos, Moscú ha conseguido que la un gran número de ucranianos estén padeciendo cortes de agua y electricidad este otoño. Más negativas Rusia, a pesar de todo, sigue negando haber comprado y utilizado los aparatos iranís en Ucrania. Lo mismo ocurre con los misiles tierra-tierra que Moscú compró a Teherán en octubre, según explicaron fuentes anónimas dentro del Gobierno iraní a la agencia de noticias internacional Reuters. "En una reunión el 6 de octubre en Moscú, se llegó a un acuerdo para el envío de más drones, y de misiles balísticos iranís de alta precisión, particularmente los Fateh y Zolfaghar", explicó entonces un diplomático iraní anónimo. Teherán y Moscú niegan la existencia de este acuerdo. A finales de octubre, la Unión Europea (UE) aprobó un paquete de sanciones contra Irán por sus envíos de drones a Rusia durante la guerra en Ucrania.