Para la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, no es ninguna exageración decir que estos últimos días, desde que estallara el escándalo de sobornos del 'Qatargate' que ha golpeado de lleno a la institución que dirige, han sido "los días más largos" de su carrera. "Que no haya dudas. El Parlamento Europeo está siendo atacado. La democracia europea está siendo atacada y nuestro modelo de sociedad abierta, libre y democrática está siendo atacado", ha denunciado al inicio de una sesión plenaria en Estrasburgo en la que ha dejado claro que "no habrá impunidad" contra los responsables y que no se va a "barrer nada debajo de la alfombra".

La policía belga registra la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el caso de corrupción vinculado a Qatar Y lo primero que harán en las próximas horas será iniciar el proceso para destituir a la vicepresidenta Eva Kaili, detenida este fin de semana en Bélgica acusada de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en una trama presuntamente orquestada por Qatar. Un trámite que arrancará este martes en la conferencia de presidentes de la Eurocámara -que reúne a los presidentes de los grupos políticos- y que deberá posteriormente ser refrendado por el pleno. Además, la Eurocámara también ha decidido paralizar y devolver a la comisión parlamentaria el informe sobre la liberalización de visados para los ciudadanos cataríes para asegurarse de que el proceso no ha sido manipulado. Qué es el 'Qatargate' que ha salpicado a la vicepresidenta del Parlamento Europeo Una veintena de registros La socialdemócrata griega, a quien Metsola ya retiró este fin de semana sus competencias, comparecerá junto con los otros tres detenidos por las autoridades belgas este miércoles ante el tribunal de primera instancia belga, según ha anunciado la fiscalía federal belga en un nuevo comunicado en el que ha confirmado que la operación sigue en marcha, con nuevos registros este lunes en la sede del Parlamento Europeo, en el marco de una investigación que comenzó hace cuatro meses. En total, desde el pasado viernes la policía federal ha realizado una veintena de registros, 19 de ellos en residencias y oficinas, a los que se suma el de este lunes en los locales de la Eurocámara y otro este pasado domingo en Italia, con el apoyo de Eurojust. "Desde el pasado viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, se han congelado los recursos informáticos de diez miembros del personal parlamentario para evitar la desaparición de datos necesarios para la investigación. El objetivo del registro de hoy en el Parlamento Europeo era incautarse de estos datos", ha precisado la fiscalía sobre la nueva incursión en los despachos de la Eurocámara. En los últimos días las autoridades se han incautado de entorno a un millón de euros en metálico: "600.000 euros en el domicilio de un sospechoso, varios cientos de miles de euros en una maleta en la habitación de un hotel de Bruselas y unos 150.000 euros en un piso perteneciente a un diputado al Parlamento Europeo". Cuatro personas en prisión Aunque la Fiscalía federal sigue sin confirmar la identidad de los cuatro detenidos arrestados, se trata de Kaili, su pareja y asistente parlamentario, el italiano Francesco Giorgi, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, presidente de la oenegé Fight Impunity, y el responsable de la misma en Bruselas, Niccolò Figà-Talamanca. Otras dos personas -el padre de Kaili y el sindicalista Luca Visentini- quedaron finalmente en libertad. Las autoridades pudieron registrar el domicilio de Kaili, sin tener en cuenta su inmunidad parlamentaria, tras constatar la existencia de un "delito in fraganti". En el caso del domicilio del eurodiputado Marc Tarabella, también registrado el sábado, se hizo, tal y como prevé la Constitución belga, con la presencia de Metsola que ha arremetido durante el pleno contra los "actores malignos, en terceros países, que piensan que creen que pueden salirse con la suya" y "que creen que Europa está en venta". "Estos actores dañinos, vinculados a países terceros autocráticos, han usado supuestamente como armas a ONGs, sindicatos, asistentes y miembros del Parlamento Europeo, en un intento por boicotear nuestros procedimientos. Sus planes maliciosos han fracasado", ha dicho anunciando una investigación interna sobre los hechos que afectan al Parlamento Europeo para ver cómo reforzar el sistemas.