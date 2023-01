Bill Browder fue el mayor inversor privado extranjero en Rusia a finales de los años noventa y principios de los 2000. Tenía importantes participaciones en empresas energéticas como Gazprom, Surgutneftegas o Sidanko. Sin embargo, comenzó a denunciar la corrupción que veía, tanto en esas compañías como en el país en sí, y finalmente acusó al presidente Vladímir Putin de robar y lavar cientos de miles de millones de euros y lo tildó de ser un beneficiario del crimen. Eso no gustó nada al mandatario: consideró a Browder una amenaza para la seguridad nacional de Rusia y lo expulsó del país en 2005. Desde entonces, el financiero es conocido como el enemigo público número uno de Putin. Con la guerra de Ucrania, el inversor ha vuelto a elevar el tono. Ahora, ha revelado cuál es el talón de Aquiles del presidente y, además, recomienda atacarlo.

"La mayor debilidad de Putin es el dinero. Lo ha robado, ha matado para ello y toda su fortuna y la de la gente que le rodea está en Occidente. Ese es su enorme talón de Aquiles. Debemos seguir pisando esa debilidad tanto como podamos", ha dicho Browder en entrevista concedida a EFE.

La llave está en los 300.000 millones de dólares del Banco Central Ruso

El inversor recomienda, además, que se confisquen los 300.000 millones de dólares del Banco Central Ruso que la Unión Europa y Estados Unidos congelaron al inicio de la guerra. Precisamente en esta línea se ha pronunciado este sábado el comisario de Justicia de los Veintisiete, Didier Reynders. Además de precisar que la UE ha paralizado 17.000 millones de euros de fortunas de 90 rusos, no descarta mantener el bloqueo de las divisas como "garantía" porque las sumas congeladas no bastan "ni de lejos" para financiar la reconstrucción de Ucrania.

Pero Browder va más allá. Por un lado, no piensa en la postguerra, sino en el conflicto activo. Por eso, recomienda destinar los 300.000 millones al Ejército ucraniano. Por el otro, se hace suya la frase "sigue el rastro del dinero" que supuestamente le susurró Garganta Profunda al periodista estadounidense de 'The Washington Post' Bob Woodward para poder descifrar el escándalo de 'Watergate': el inversor tiene claro que la forma de derrotar al presidente es localizar, congelar y confiscar el dinero que Putin y los oligarcas rusos "robaron".

"Lo peor está por venir" porque "Putin no se puede permitir perder"

Respecto a la guerra de Ucrania, el financiero afirma que "lo peor todavía está por venir" porque Putin "no se puede permitir perder". No tiene duda de que el presidente ruso no dejará el Kremlin voluntariamente y está "listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder". Si cayera, "perdería su poder, su libertad, su dinero y, probablemente, su vida", precisa.