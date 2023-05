La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistió este viernes en que la reunión del presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, con el presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, un día antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea fue una equivocación política puesto que puede debilitar el mensaje de unidad europeo.

"Lo justo e importante de ayer era la foto de los 27 países europeos con Volodimir Zelenski porque es el mensaje más fuerte que puedes dar. Anticipar esta firmeza con una reunión que, privilegiando a las opiniones públicas internas, crea el riesgo de debilitar la opinión pública más amplia en esta materia fue políticamente equivocado", dijo Meloni en una rueda de prensa.

La primera ministra italiana se reafirmó así en la declaración que hizo el jueves a su llegada a la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la UE, en la que tachó de "inoportuna" la invitación a París del presidente francés.

Meloni defendió que esto no fue una reacción al hecho de que Italia no fuese invitada a la cita puesto que, "de haber sido invitada, habría aconsejado no hacer la reunión", e insistió en que esta postura no deja aislada a Roma puesto que "en París había dos presidentes, no estaban los otros 25" de la UE.

"No es fácil para ninguno de nosotros gestionar el tema de Ucrania con nuestra opinión pública. Lo que hacemos para apoyar a Ucrania lo hacemos porque es justo, aunque pueda no ser lo mejor en términos de consenso, pero todos hemos privilegiado lo que era justo respecto de lo que era útil para nuestro contexto personal", dijo la mandataria italiana.

En cuanto a su relación con el presidente francés, con quien ha tenido desencuentros en materia migratoria, dijo que en ocasiones trabajan juntos y en otras están "menos de acuerdo", pero en todo caso son "relaciones políticas" y "no es un problema personal".

"Italia es una nación suficientemente central en la UE como para poder decir cuando no está de acuerdo con algo, en comparación con el pasado, cuando para nosotros era suficiente estar en una foto", consideró Meloni, quien reiteró el total apoyo italiano y europeo a Ucrania.

Preguntado ayer por las palabras de la política italiana, Macron se "felicitó" por haber trabajado juntos en medidas importantes en apoyo a Ucrania y destacó que siempre es "respetuoso con las personas y las elecciones" de cada uno.