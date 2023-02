Fernando Burlando: de abogado mediático a estrella de la ultraderecha en Argentina

Como si se tratara de una novela por entregas, buena parte de Argentina ha estado pendiente estos meses de un juicio por un hecho atroz. Fernando Báez Sosa, hijo de inmigrantes paraguayos, había sido asesinado al grito de "negro de mierda". A todas luces, un crimen clasista y racista perpetrado en un popular balneario bonaerense, a la salida de una disco. Un tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los autores. Otros tres deberán purgar 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios de el episodio que ha espantado a la sociedad. El abogado Fernando Burlando representó los intereses de los padres de la víctima sin cobrarles un centavo. Estuvo a toda hora en las pantallas de televisión y las radios. Y ese capital se invertirá en política, pero en la ultraderecha. La derecha dura tiene desde hace poco un nuevo aspirante al Gobierno de la principal provincia de este país.

"Buenos Aires tiene todos los problemas, es un agujero negro. Creo que lo que nos va a salvar es la educación”, dijo al anunciar su nueva y desinteresada vocación. A nueve meses de las elecciones presidenciales, todavía es una incógnita si Burlando tendrá en las urnas el mismo éxito que le dan las cámaras. Por lo pronto, el peronismo, en el poder, y la oposición de derechas que sigue al expresidente Mauricio Macri ya miran con preocupación su aterrizaje.

Antes de este caso de racismo, Burlando era conocido por su condición de abogado de los "famosos" y de defensor de hombres relacionados con el poder. Adquirió primero notoriedad como defensor de un grupo de policías que habían matado a balazos a un fotógrafo por haber tomado imágenes de un empresario celoso de su anonimato. También se puso al servicio de los intereses de Rafael Di Zeo, líder de la barrabrava de Boca Juniors, el principal equipo de fútbol argentino, y otros hombres de negocios relacionados con fraudes financieros. Recientemente defendió al popular actor de culebrones, Juan Darthés, acusado de abuso sexual a una menor de edad.

La ley y el ejercicio físico parecían ser dos de sus dos pasiones. Seis años atrás consideró que su fama era todavía acotada y fue partícipe de la versión argentina de Mira quién baila. La pista le permitió llamar la atención más allá de los espacios de litigio. Como la locuacidad, el contoneo y la musculatura no fueron suficientes, apareció en el programa la propia madre del abogado, Marila. Ella también bailó con unos strippers que llevó su propio hijo.

En este contexto tuvo lugar hace dos años el homicidio de Báez Sosa, un joven de origen humilde emboscado por un grupo asociado a un deporte de clase alta. Su muerte a patadas y golpes fue celebrada como si se tratara de un partido de rugby. Alarde a sangre fría y desprecio social a la vez. "Peleamos y ganamos, nos vamos al centro a premiar", escribió uno de los autores de la agresión. La indignación colectiva creció como la espuma. El abogado comenzó a hablar en nombre de padres destrozados. Habían perdido su único hijo y él, Burlando, reclamaría las penas máximas por ellos. Lo haría ad honorem, sin cobrarles un centavo

Pasaron apenas pocas horas después de conocerse la sentencia, y el abogado, uno de los paladines del proceso judicial anunció su candidatura a gobernador bonaerense. La política, dijo, todavía bajo los efectos de su personaje desinteresado, "tiene que ser una clase abierta al pueblo, y parece que en 40 años son siempre los mismos protagonistas. Y llegué a una altura en la que digo, ‘si yo me quejo, y no hago nada, soy cómplice'. Todos tenemos que participar".

La revista Noticias consignó que el letrado se encuentra en negociaciones con Javier Milei, el ultraderechista tercero en las encuestas a nivel nacional y el mejor amigo que tiene Vox en Argentina. Burlando prefiere por el momento no hablar de alianzas. A los que sienten el peso del desencanto de un país con casi 40% de pobres, les ha tendido la mano. Serán bienvenidos a su proyecto "aquellos que dominen la posibilidad de manejar el sentido común". Más allá de las ideologías dominantes, de lo que se trata es de "aplicar la ley".

Su Movimiento de Integración Federal promete salir de la disputa entre quienes aman u odian a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Burlando no se privó igual de criticar al presidente Alberto Fernández por no acatar el reciente fallo del Tribunal Supremo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en una disputa por la distribución de los fondos federales.

La disputa con el Supremo tiene un capítulo más agitado: el peronismo intenta promover en el Congreso el juicio político contra sus integrantes. La batalla no tiene posibilidades de ser ganada, pero ocupa buena parte de las discusiones en pleno verano. Burlando no quiso quedar afuera. "La base fundamental para el funcionamiento de la república y la democracia es la seguridad jurídica. No hay nada si no hay eso", dijo el culturista vocacional. Mientras espera el comienzo de la campaña electoral, el abogado participará de un 'reality show' de famosos argentinos, 'The Challenge', un programa de supervivencia, actividad que conoce bastante bien.