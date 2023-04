La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha reprochado a la secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria, Marlène Schiappa, que "no es adecuada" su aparición en una entrevista en la edición francesa de la revista 'Playboy' acompañada por varias fotografías. Schiappa aparece vestida en las imágenes realizando poses.

Para Borne esta aparición "no era adecuada a fortiori en el actual" periodo de contestación por la aprobación de la polémica reforma de las pensiones.

"Es desgarrador" o "Pensábamos que era el Día de los Inocentes", han opinado varios pesos pesados de la política francesa, incluidas personalidades de su propio partido político, La República En Marcha, que lidera el presidente Emmanuel Macron, informa la cadena BFMTV.

En cambio, otras voces como la del ministro del Interior, Gérald Darmanin, han defendido a Schiappa. "No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa (...). Ser una mujer liberada no es tan fácil", ha apuntado.

La revista incluye una extensa entrevista en la que la secretaria de Estado habla, entre otras cuestiones, sobre los derechos de la mujer.

La propia Schiappa ha reaccionado en Twitter con un mensaje en el que argumenta que "defiendo el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo en todas partes y en todo momento". "En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los retrógrados e hipócritas", ha remachado.