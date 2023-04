Rusia prosigue su purga de opositores. Este miércoles ha empezado el juicio en contra del antiguo alcalde de Ekaterimburgo, Yevgeny Roizman, quien se enfrenta a la posibilidad de poder pasar cinco años entre rejas acusado de "desacreditar" al ejército. Conocido por ser de los pocos ediles que gobernó una gran ciudad rusa sin formar parte del oficialismo, Roizman se ha declarado inocente.

Este político independiente criticaba sin pelos en la lengua y de forma bastante informal a los líderes del país, acusando incluso a las autoridades de colaborar con grupos criminales para saber más información de él. Su ferviente oposición a la invasión de Ucrania dictada por Vladímir Putin ya le ha costado hasta tres multas y la prohibición de utilizar redes sociales o participar en cualquier acto público. El pasado agosto fue detenido y en noviembre el Kremlin le añadió a la lista de "agentes extranjeros". Aun así, por ahora es uno de los escasos críticos que siguen en libertad.

Más allá de la política, Roizman es también es conocido y apreciado por haber sido un activista contra las drogas. Durante su período como alcalde de Ekaterimburgo mantuvo la fundación con la que ayudaba a personas adictas y regresó a ella cuando abandonó la vida política. La organización sigue en funcionamiento, si bien su fundador ha tenido que pasar cada vez más tiempo en los juzgados.

Oleada de represión

Criticar al ejército ruso no es algo que suela quedar impune. Lo demuestra el encarcelamiento de opositores como Vladímir Kara-Murzá o Ilya Yashin, así como el cierre de medios independientes como Novaya Gazeta o la radio Eco de Moscú, todos ellos críticos en menor o mayor medida de la ofensiva en Ucrania. El primero de ellos estará 25 años en prisión, acusado de alta traición. Yashin estará nueve años en la cárcel por haber "desacreditado" a las fuerzas armadas, pero no le dio importancia a ese hecho al afirmar que en ese periodo de tiempo Putin ya no seguirá en el poder.

También se encuentra entre rejas el periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado en este caso de espionaje. Este reportero de 'The Wall Street Journal' fue detenido el pasado 29 de marzo en Ekaterimburgo. En la región donde se encuentra esta urbe, Sverdlovsk, se han detectado canales de Telegram que difunden imágenes e información de las llegadas de periodistas extranjeros, incluso con acusaciones de "espionaje" e imágenes obtenidas de sistemas de videovigilancia. En ellos, se incita a cualquier seguidor a informar si ve a quién aparece señalado en estos posts.