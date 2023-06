Una aeronave se ha estrellado este domingo cuando sobrevolaba la capital de Estados Unidos, Washington DC, después de que varios cazas F-16 persiguieran la avioneta porque el piloto no respondía a las llamadas de los militares.

Según un comunicado del Mando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos (NORAD), la aeronave fue interceptada sobre las 15.20 horas (hora local) cuando el piloto no reaccionó, por lo que se estrelló cerca del Bosque Nacional George Washington y Jefferson, a 285 kilómetros de la capital.

El NORAD, además, ha indicado que sus cazas estaban autorizados a viajar a velocidades supersónicas, por lo que los residentes en la región han podido escuchar un estruendo sonoro. Los soldados también han utilizado bengalas en un intento de llamar la atención del piloto.

La agencia de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de DC ha afirmado que estaba "al tanto de los informes de las comunidades de toda la región de la capital de un fuerte 'boom' esta tarde", sin embargo, ha precisado que "no hay ninguna amenaza".

Por el momento, no está claro si la aeronave violó el espacio aéreo restringido de Washington DC, o si había una emergencia a bordo, ha indicado un funcionario estadounidense a la cadena de televisión CNN.

Las autoridades están realizando las labores de búsqueda, ya que cuatro personas iban a bordo del vehículo, según ha informado la Policía Estatal de Virginia al citado canal.

El propietario del avión dice que su familia iba a bordo

El propietario de la aeronave que se estrelló este domingo cerca de Washington DC (EEUU. después de que aviones de las Fuerzas Armadas intentaran establecer contacto con el piloto sin éxito dijo hoy a varios medios que su familia iba a bordo.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) está investigando las causas que llevaron a que la aeronave privada de la marca Cessna se estrellara alrededor de las 15.30 hora local (19.30 GMT) en una "zona montañosa" cerca de Montebello, en Virginia.

Según The New York Times, el avión estaba registrado a nombre de la empresa Encore Motors of Melbourne y su propietario, John Rumpel, de 75 años, dijo al diario que a bordo iban su hija, una nieta de 2 años y su niñera, que volvían a su casa en East Hampton (Nueva York) tras una visita familiar en Carolina del Norte.

La FAA dijo que el avión tenía como destino el aeropuerto MacArthur en Long Island, el área del estado de Nueva York donde se ubica East Hampton, y que había salido de la ciudad de Elizabethton, en el estado de Tennessee, vecino de Carolina del Norte, al sur del país.

Rumpel también declaró a The Washington Post que estaba en contacto con la FAA, afirmó que su "familia entera" iba en el avión y lamentó que "nadie podría sobrevivir" dada la velocidad de descenso antes de estrellarse.

La policía estatal de Virginia dijo al canal local WFXR este domingo por la noche que las tareas de búsqueda estaban en marcha, pero había malas condiciones meteorológicas.

El avión sobrevoló Washington y Virginia y fue interceptado por aviones de combate F-16, que volaron a velocidades supersónicas y emplearon bengalas para llamar la atención del piloto sin que este respondiera, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés).

El estruendo supersónico de los aviones de combate llamó la atención de los residentes del área metropolitana de Washington DC, pero las autoridades comunicaron poco después que no había una amenaza activa y que el ruido procedía de un vuelo "autorizado por el Departamento de Defensa".