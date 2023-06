Casi 7 de cada 10 ciudadanos (el 67%) aseguran que probablemente votarían en las elecciones europeas si los comicios se celebraran dentro de una semana, nueve puntos más que hace cinco años. El problema es que a día de hoy solo el 45% de los ciudadanos en la Unión Europea (UE) son conscientes de que la cita electoral tendrá lugar en 2024, concretamente entre el 6 y 9 de junio del próximo año. Son dos de las conclusiones que figuran en el Eurobarómetro de primavera publicado este martes por el Parlamento Europeo que constata el pesimismo económico con el que los europeos miran al futuro más cercano: el 52% todavía prevén que la situación empeore este año aunque el porcentaje es ocho puntos inferior al de hace seis meses.

“Las elecciones importan. Votar es la oportunidad para los ciudadanos y ciudadanas de pronunciarse sobre los temas que les preocupan. Hago un llamamiento para que todo el mundo, especialmente la gente joven, acuda a las urnas y contribuya a diseñar la UE en la que quiere vivir”, ha reivindicado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con motivo de la encuesta, realizada a principios de marzo.

Las respuestas confirman que los ciudadanos de todos los Estados miembros siguen dando más importancia a las elecciones nacionales que a las europeas. El 56% de los encuestados -el mismo porcentaje que en España- aseguran estar interesados en estos comicios -ocho puntos más que en abril de 2018- frente al 43% que no tienen interés alguno. Aún así prácticamente solo 3 de cada 10 (28%) consiguieron acertar que serán en mayo o junio. Belgas (47%), húngaros (44%) y chipriotas (43%) superaron la medida. En el lado contrario, franceses (9%), españoles (13%) e irlandeses (16%).

"Deber cívico"

En cuanto a las razones para acudir a las urnas, la principal respuesta alegada por los ciudadanos es el “deber cívico” de votar, la costumbre de votar en las elecciones, el deseo de apoyar a un partido político, la voluntad de cambiar las cosas, apoyar a un candidato específico o expresar su apoyo a la UE. Por el contrario, entre las razones para no acudir a depositar la papeleta la principal respuesta mencionada es que el voto no cambiará nada, el desinterés por la política en general, la desconfianza en el sistema o el sentimiento de lo que ocurre en el Parlamento Europeo no les concierne. En el caso de España el principal motivo aducido es que el voto no cambiará las cosas.

La encuesta examina particularmente la actitud de los jóvenes de 15 a 24 años ante las elecciones. Por ejemplo, interrogados sobre la fecha de las próximas elecciones europeas, solo el 24% supo situar los comicios entre mayo y junio del próximo año y solo el 15% identificó correctamente 2024 aunque no supieron concretar el mes mientras que el 27% dieron una respuesta incorrecta. “Esto indica que los jóvenes de 15 a 24 años son ligeramente menos propensos que la media a conocer la fecha exacta de las próximas elecciones”, concluyen los autores del informe que también revelan que el 60% de los encuestados en general aseguraron haber votado en las elecciones del 2019 cuando la tasa de participación real fue del 50%.

Situación a peor

El Eurobarómetro también revela que la percepción de los ciudadanos, tras una año de guerra en Ucrania, es que su calidad de vida ha empeorado y que la situación económica todavía va a empeorar. Es más casi dos tercios no están satisfechos con las medidas adoptadas por su país para afrontar la crisis. Se trata de la misma percepción que existe en España donde el 62 % de los encuestados (12 puntos más que en la encuesta anterior) creen que su nivel de vida ha disminuido y esperan que la tendencia se prologue durante los próximos meses. Es más, para el 77 % de los españoles las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis no son suficientes, mientras que un cuarto de la población se siente del mismo modo con respecto a las medidas adoptadas por la UE.

Aún así, la gran mayoría de los europeos son optimistas ante el futuro. El 76% también aprueban las medidas de apoyo aprobadas para Ucrania (97% en Suecia, 83% en España y 51% en Eslovaquia y Grecia), el 71% consideran que la política de la UE tiene impacto en su vida diaria y no han perdido la fe en la democracia y valores como la celebración de elecciones libres y justas (70%), la libertad de expresión (70%) y el respeto de los derechos fundamentales (66%). En el caso de España, el 50 % de los encuestados se muestra satisfecho con cómo funciona la democracia en la UE: el 69 % de los españoles está satisfecho con las elecciones libres y justas, el 68 % con cómo funciona la libertad de expresión en la UE y el 64 % con el respeto por los derechos fundamentales. Por el contrario, solo el 28 % está satisfecho con la lucha contra la corrupción y el 34 % con cómo los partidos políticos tienen en cuenta los intereses de las personas.