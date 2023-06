¿Qué pudo pasar en el Titan? Las 4 principales hipótesis de la implosión del sumergible

El jueves por la tarde, hora española, se confirmaron las teorías que pesaban sobre el estado de los cinco tripulantes del Titan cuando un robot explorador encontró la ojiva frontal del sumergible a 600 metros de la proa del Titanic. Una implosión había acabado con la vida de los turistas submarinos en cuestión de milesimas de segundo. Estos son las principales hipótesis de lo que pudo haber ocurrido.

1. Una grieta en el casco

La presión a 3.800 metros de profundidad es de 380 veces la de la superficie. El más mínimo fallo a esa profundidad implica una muerte segura en cuestión de milésimas de segundo. Una de las principales hipótesis que se baraja es que los materiales con los que se construyó la cápsula sumergible no hayan aguantado dicha presión e implosionara. La cápsula, que no estaba homologada, tenía un ojo de buey, y los sumergibles de este tipo no acostumbran a tener ventanas por los peligros que ello entraña. El Titan, estaba hecho de fibra de carbono y titanio, y ya en anteriores ocasiones el cofundador de OceanGate manifestó las dudas sobre su resistencia pero siempre fueron desestimadas.

2. Fallo eléctrico

Otra de las hipótesis que se baraja es la de que el Titan sufriera un fallo eléctrico que podría haber provocado o bien que fuera arrastrado por corrientes o bien que no lograra ascender. En ambos casos, este fallo ya habría ocurrido con anterioridad y es que según registros de la empresa, el Titan ya tuvo que emerger anteriormente con ayuda externa a causa de un fallo en el mecanismo eléctrico de liberación de lastre. En ese caso, se habría perdido el control del submarino dejándolo a merced de las corrientes, lo que podría haber provocado algún golpe que resquebrajara el casco.

3. Golpe durante el ascenso o descenso

También se baraja la hipótesis de que durante el ascenso el sumergible pudiera haber colisionado con algún elemento como una placa de hielo que rompiera el casco y la presión provocara una implosión. Aún así, la hipótesis es poco barajada porque los restos se encontraron en el fondo, lo que indicaría que la colisión no debió tener lugar muy arriba porque sino se hubiera encontrado más lejos de los restos del Titanic a causa de las correintes.

4. Atrapados en los restos del Titanic

Las dificilísimas condiciones de navegación en las que se llevaba a cabo este viaje lo hacen especialmente propenso a los errores de cálculo. Una corriente demasiado fuerte, un error humano, o la falta de visión por estar en una completa oscuridad podrían haber hecho que el Titán encallara en algun momento entre los restos del Titanic y que con ello se hubiera deteriorado el casco y postriormente hubeira implosionado. La dificultad de control a esas profundidades hacen que cualqueir imprevisto sea letal.