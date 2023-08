La policía Metropolitana de Londres ha detenido al menos a nueve personas por el intento de saqueo de una tienda deportiva en Oxford Street, la calle comercial más concurrida de Europa. Fueron más de una treintena los jóvenes que se congregaron este miércoles en el centro de la capital británica, en una convocatoria realizada a través de la red social Snapchat y difundida después en TikTok, con el objetivo de saquear el comercio, JD Sports, aunque la gran presencia policial en la zona frustró los planes de los jóvenes. En algunos vídeos publicados en redes sociales se puede ver a los agentes dispersando a la multitud con porras y material de protección.

“No podemos permitir que el tipo de anarquía que se ve en algunas ciudades estadounidenses llegue a las calles del Reino Unido”, ha dicho la ministra de Interior, Suella Braverman, en un mensaje publicado en las redes sociales. “La policía tiene todo mi apoyo para hacer lo que sea necesario para garantizar el orden público. Los responsables deben ser perseguidos y encerrados. No espero menos de la policía metropolitana y he solicitado un informe completo del incidente”, ha añadido. Algunos comercios de la zona cerraron sus puertas de forma preventiva durante los incidentes.

"No llevéis armas"

Los mensajes publicados en las redes informaban del lugar y de la hora de la convocatoria e incluso daban instrucciones sobre el tipo de vestimenta que se debía llevar. “No vayáis si no podéis correr. No llevéis armas”, decía uno de ellos. Algo que puso en alerta a las autoridades poco antes de los disturbios y que permitió reforzar el despliegue policial para evitar mayores consecuencias. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también alertó a la población en un comunicado. “La policía cree que algunas personas pueden tener la tentación de ir al centro de Londres debido al anuncio en TikTok. Recomiendo a cualquiera que lo haya visto que no vaya a Oxford Street, no os dejéis arrastrar a una zona que podría ser de alta criminalidad”.

A los detenidos se les atribuyen delitos contra el orden público, posesión de objetos para realizar robos y atentado contra la autoridad. Al menos dos personas han sido detenidas en el condado de Essex, a las afueras de Londres, acusadas de conspirar para cometer un robo. La mayoría de las personas que aparecen en las imágenes publicadas en las redes son jóvenes de corta edad, algunos de ellos adolescentes. Esta no es la primera vez que se realizan convocatorias de este tipo: el verano pasado también fue el objetivo de los jóvenes una tienda de golosinas, ubicada en la misma calle.