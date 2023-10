Las largas manos de Israel llegan hasta el Alto Karabaj. El Estado hebreo ayudó en silencio durante la campaña azerí para reconquistar el disputado enclave armenio al suministrarle poderosas armas a Azerbaiyán antes de su ofensiva relámpago. Pocas semanas antes de que los azerís iniciaran su asalto de 24 horas el pasado 19 de septiembre, aviones de carga militares azerís volaron repetidamente entre una base aérea del sur de Israel y un campo de aviación cerca del enclave, según datos de seguimitiento de vuelos y diplomáticos armenios. Los armenios han expresado su consternación ante el descubrimiento. "Para nosotros, es una gran preocupación que las armas israelís hayan estado disparando contra nuestro pueblo", ha afirmado Arman Akopian, embajador de Armenia en Israel.

"No veo por qué Israel no debería estar en posición de expresar al menos cierta preocupación por el destino de las personas que están siendo expulsadas de su patria", ha añadido a la agencia Associated Press. Mientras los gobiernos occidentales instaban a las partes a las conversaciones de paz, los aviones azeríes salían de Israel con la bodega llena. Estos vuelos inquietaron a los funcionarios armenios en Ereván, que hace tiempo que desconfían de la alianza estratégica entre Israel y Azerbaiyán y han denunciado los intereses nacionales israelí en la región del Cáucaso. Por ahora, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ni el de Defensa han comentado sobre el uso de armas israelís en el Alto Karabaj o sobre las preocupaciones de Armenia por su asociación militar.

Petróleo

Israel tiene enorme interés en Azerbaiyán por sus fuentes de petróleo, que suministra al menos el 40% de las necesidades del país, y su enemistad compartida contra su archienemigo iraní. Además, es uno de sus principales clientes en armas sofisticadas. En julio, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitó Bakú, la capital de Azerbaiyán. Desde allí, elogió la cooperación militar entre ambos países y la "lucha contra el terrorismo" conjunta. Durante la ofensiva del 19 de septiembre, Azerbaiyán bombardeó el enclave con artillería pesada, lanzadores de cohetes y drones, en gran parte suministrados por Israel y Turquía, según los expertos.

Entre 2016 y 2020, Israel suministró a Azerbaiyán casi el 70% de su arsenal, dándole una clara ventaja frente a Armenia e impulsando la gran industria de defensa israelí, de acuerdo a organizaciones que rastrean la venta de armas. Aunque Israel se mantiene callado, Azerbaiyán ha elogiado repetidas veces el éxito de los drones israelíes al atravesar las defensas armenias e inclinar la balanza en la sangrienta guerra de seis semanas que tuvo lugar en 2020. Esta vez, los bombardeos han durado menos pero con más óptimo resultado para los azerís. El Alto Karabaj ya está vacío de armenios.