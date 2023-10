Israel ha redoblado este lunes los bombardeos aéreos contra la Franja de Gaza en respuesta a la ofensiva lanzada por el grupo islamista Hamás este sábado y que ya se ha cobrado la vida de más de 900 israelíes y 687 palestinos, según los últimos balances ofrecidos por ambos bandos. Una cifras que podrían multiplicarse si la escalada mantiene su actual ritmo. Este mismo lunes, el Gobierno hebreo ha anunciado un "bloqueo total" a la Franja impidiendo la entrada de agua, alimentos, gas y electricidad, mientras gana fuerza la posibilidad de una ofensiva terrestre. El Ejército ha reclutado una cifra récord de 300.000 reservistas en su respuesta al ataque de Hamas en múltiples frentes desde Gaza. Unas 100.000 fuerzas se preparan para probablemente entrar por tierra. Además, Israel ha avisado de que no recurrirán obligatoriamente a los avisos antes de un bombardeo aéreo como venía siendo habitual. En respuesta, Hamás ha amenazado con matar a un rehén por cada ataque sin previo aviso. En un discurso televisado esta noche, el primer ministro Binyamín Netanyahu ha declarado que los bombardeos aéreos contra Hamás en Gaza "son solo el principio".

Es imposible hablar con alguien en la Franja de Gaza y no oír el ruido de los continuos bombardeos israelís. Las repetidas interrupciones no detienen el discurso de Aseel Mousa, una joven periodista gazatí. "Mientras lanzo este mensaje, varias masacres están siendo cometidas por Israel en los campos de refugiados de Jabalia y Ashate", cuenta a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, desde la ciudad de Gaza. A sus pies, guarda la "mochila de desalojo" con todo lo esencial. "Es por si bombardean la torre en la que estoy y quizá tenga la suerte de escapar", constata.

La ofensiva de Hamás "es una reacción", denuncia Refaat Alareer, un autor gazatí también desde la ciudad de Gaza. "Los soldados y puestos militares atacados por la resistencia palestina son los mismos soldados que bombardean y atacan a los palestinos matando a miles de personas", señala.

“El impacto en la infraestructura ha sido severo, con daños a carreteras, tuberías de agua, líneas eléctricas y puntos de acceso a Internet”, confirma Alareer. No es la primera vez que este escritor y traductor sobrevive a noches en vela bajo las bombas. Pero la rabia le impide dejarse dominar por el miedo y callar. “Israel ha atacado numerosos negocios y edificios residenciales e, incluso, viviendas mientras sus ocupantes dormían o buscaban refugio”, señala a este diario. Desde el sábado, Alareer ha sido forzado a empezar una extraña colección: la de familias enteras que “han sido masacradas mientras dormían”. “La familia Shabat, la familia Shaban, la familia Abu Dagga, la familia Harara y muchas otras familias”, enumera el autor. “Más de 20 familias han sido exterminadas bajo los escombros de sus hogares, perdiendo todos o la mayoría de sus miembros”, lamenta.

Pero la represalia enviada por Israel no llega solo desde el cielo. "Estamos imponiendo un asedio completo a Gaza... No hay electricidad, ni alimentos, ni agua, ni gas; todo está cerrado", ha anunciado el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en una declaración en vídeo. Además, decenas de miles de personas han sido desplazadas en el pequeño enclave que alberga a más de dos millones de habitantes, buscando refugios en escuelas de Naciones Unidas, sin tener la posibilidad de esconderse en búnkeres como hacen los ciudadanos israelís al otro lado de la frontera. "Aquí no hay refugios", recuerda Mousa. Más de 120.000 personas en Gaza han sido desplazadas prácticamente de la noche a la mañana, según informan Naciones Unidas. También lamentan los bombardeos sobre algunas de sus escuelas.

Varios expertos han denunciado el uso de fósforo blanco, prohibido internacionalmente, por parte del Ejército israelí en distritos muy poblados del norte de Gaza. Además, los bombardeos israelís han herido a al menos 2.900 personas. Los mal equipados hospitales de la Franja trabajan a contracorriente para salvar miles de vidas, mientras hacen llamamientos desesperados para conseguir donantes de sangre. “El ministerio de Salud de Gaza ha dicho que las reservas de combustible disponibles son insuficientes para sostener las operaciones hospitalarias durante un largo período de tiempo, y les preocupa que los generadores de energía puedan dejar de funcionar en cualquier momento”, explica Mousa.

"Liberar a los presos palestinos"

Pese a las trágicas consecuencias que la ofensiva sorpresa de Hamás les está reportando, los residentes en Gaza se aferran al, que consideran, heroísmo de sus compatriotas. "El derecho internacional otorga a todos los pueblos el derecho a defenderse, y lo que ha hecho la resistencia palestina ha sido capturar a soldados israelíes que, a su vez, han disparado contra los palestinos durante las protestas por la gran marcha del retorno", justifica Mousa. "Capturar a estos soldados es nuestra manera de liberar a unos 5.200 palestinos de las prisiones israelís", afirma la periodista freelance palestina. Para Aseel, los palestinos están solos y depende de ellos mismos su resistencia. "He perdido la fe en la comunidad internacional", concluye.

"El reciente ataque de los luchadores por la libertad palestinos en Gaza es una respuesta legítima a la agresión militar israelí, los asedios a Gaza y los ataques a los manifestantes palestinos", añade, con convicción, Alareer. "No es una acción 'no provocada', sino que ocurre en el contexto de la continua ocupación israelí que ha resultado en el desplazamiento de palestinos de sus tierras", señala. Esta soledad compartida domina los discursos de quienes tratan de sobrevivir a las bombas israelís. "Los palestinos tienen todo el derecho a defender su propia existencia; a medida que Occidente empodera y arma a Israel para que nos mate, nos encontramos en condiciones de contraatacar con lo poco que tenemos, de defendernos", afirma con contundencia, entre bombardeo y bombardeo.

Control de las ciudades fronterizas

Durante el tercer día de la guerra contra Hamás, el Ejército israelí ha asegurado haber recuperado el control total de las ciudades israelís infiltradas por milicianos palestinos, pero ha advertido que algunos podrían estar todavía en el país. Por ahora, han muerto 900 israelíes, la cifra más elevada de fallecidos en un solo día en los 75 años de historia de Israel, según afirma The Times of Israel. El Ministerio de Salud afirma que 2.506 personas están siendo tratadas en el hospital. Mientras los líderes israelís elevan la agresividad de sus discursos y acciones, la ciudadanía se organiza para encontrar a las decenas de desaparecidos. El Ejército israelí ha confirmado que 150 personas son mantenidas cautivas en Gaza. Probablemente serán usadas en el futuro por las milicias palestinas para negociar la liberación de presos palestinos.

Además, en la frontera norte de Israel con el Líbano, las tensiones han aumentado. Varios militantes armados de la Yihad Islámica, que lo ha reconocido durante la tarde del lunes, se han infiltrado en territorio israelí hasta ser asesinados por soldados israelís. A modo de respuesta, el Ejército hebreo ha bombardeado posiciones de la milicia libanesa Hizbulá que se han cobrado la vida de uno de sus miembros. Un miembro del también partido político ha declarado al medio libanés Al Jadeed que responderá al bombardeo del área de Ayt al Shaab "de acuerdo con las reglas de disuasión que ha impuesto".