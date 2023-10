La reunión extraordinaria de ministros de exteriores de la UE convocada este martes por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para hablar de los ataques de Hamas contra Israel y la situación en Gaza se ha saldado con un cierre de filas de los gobiernos europeos con el mantenimiento de la ayuda a los palestinos y un toque de atención a Israel ante la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de cortar el acceso a suministros básicos en la Franja de Gaza como agua, electricidad o alimentos. "Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ser de acuerdo al derecho humanitario internacional y algunas (de sus) decisiones son contrarias", ha avisado Borrell.

Borrell se refería a los cortes de agua, de electricidad y de alimentos que, como ya ha dicho también Naciones Unidas, son "contrarios al derecho internacional". Según ha insistido el diplomático europeo pese a la barbarie provocada por Hamás desde el pasado sábado "el derecho a la defensa debe ejercerse dentro del derecho internacional", ha añadido tras una reunión de los Veinsiete ministros de exteriores, el grueso de ellos por videoconferencia, convocada de urgencia por Borrell. Finalmente, aunque habían sido invitados, no han participado ni el ministro de exteriores israelí, Eli Cohen, ni su homólogo palestino, Riad Malki.

El encuentro ha tenido lugar tras la reunión celebrada entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a los seis países de la península arábiga (Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Catar). Todos ellos, según ha explicado Borrell, han coincidido en que la prioridad ante la guerra desatada los ataques de Hamás debe ser "la liberación de rehenes y la protección de los civiles" y el "cese de la violencia" para "evitar una escalada regional". Un comunicado asumido posteriormente, según ha anunciado el político europeo, por los Veintisiete.

El encuentro, que ha permitido a los gobiernos europeos hablar de cómo continuar su relación con la Autoridad Nacional Palestina, ha servido para hacer una "clara distinción" entre Hamás, el pueblo palestino y la ANP. "Consideramos a Hamas como una organización terrorista, pero la ANP es un socio", ha subrayado Borrell recordando que "no todos los palestinos son terroristas" y que infligir un "castigo colectivo contra todos los palestinos sería injusto y contraproducente" porque iría contra los intereses europeos y la paz. En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha constatado la existencia de "una abrumadora mayoría de Estados miembros, con dos o tres excepciones, a favor de mantener la cooperación con la ANP" y de no suspender los pagos a la cooperación.

Cisma por la ayuda europea

La declaración supone una nueva desautorización al comisario de política de vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, que este pasado lunes daba por suspendidos todos los pagos a Palestina "de forma inmediata" en respuesta al ataque de Hamás. Un anuncio que desembocó en fuertes protestas de algunos Estados miembros, empezando por España, y en un embrollo político que la Comisión Europea tardó más de cinco horas en resolver. Este martes la Comisión Europea ha explicado que el húngaro actuó por su cuenta y riesgo, sin consultar ni coordinarse con el resto de comisarios.

"Los miembros del colegio no estaban al tanto del anuncio del comisario Varhelyi. No se coordinó con otros miembros del colegio", ha confirmado Eric Mamer, portavoz de la presidenta, Ursula von der Leyen, sobre un anuncio de suspensión de ayuda publicitado en la red social X. El portavoz europeo ha recordado que cualquier decisión de ese calado debe ser adoptada por el colegio de comisarios y en consultas con otras instituciones, y no de forma unilateral como fue el caso. Aun así, no habrá medidas disciplinarias contra Varhelyi aunque el propio Borrell ha vuelto a dejarle en evidencia. "Los pagos no pueden suspenderse", ha zanjado Borrell.

Sí habrá, en cambio, una revisión de la ayuda a la cooperación que se hará con "rapidez". El objetivo es garantizar que ninguna financiación de la UE permite indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel. "Algunos estados miembros también quieren hacer una revisión de cómo se está implementando este apoyo para estar seguros de que no existe ningún vínculo entre nuestro apoyo y las actividades terroristas de Hamás, pero no debe ser una excusa para retrasar la implementación de nuestra cooperación", ha defendido Borrell dejando claro que no cree que el dinero esté terminando en manos de Hamas aunque "si descubrimos que hemos estado financiando actividades terroristas de Hamás alguien tendrá que asumir la responsabilidad política por ello".

Ayuda humanitaria

En nombre de España ha participado en la reunión el ministro de exteriores en funciones, José Manuel Albares, que ha mostrado, según fuentes diplomáticas, su total rechazo a la suspensión de la cooperación y ha alertado de que una revisión del gasto pueda llevar a una suspensión. El ministro también ha avisado de que cualquier acción que debilite a Palestina solo empeorará las cosas en el corto, mediano y largo plazo.

Según las cifras de la Comisión Europea, la ayuda asignada a Palestina entre 2021 y 2023 asciende a 681 millones de euros de los cuales 316 millones corresponden a 2021, otros 283 millones a 2022 mientras que este año se han asignado 82 millones a la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA). De todo este montante, hasta ahora se han gastado 463 millones de euros que son los que tendrá que auditar ahora la UE. Queda a salvo de este examen la asistencia humanitaria que proporciona la UE en el marco de las operaciones europeas de protección civil y ayuda humanitaria (ECHO) que este año 2023 asciende, según las cifras aportadas por la Comisión, a 27,5 millones de euros.