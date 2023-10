Algo se mueve detrás de las bambalinas que decoran el drama político de Venezuela. La decisión del excandidato presidencial, Henrique Capriles, de no participar de las primarias de la oposición, el próximo 22 de octubre, no parece ser ajena una sucesión de novedades que podrían reordenar el camino a las elecciones de 2024. Estados Unidos no es ajeno a estos reacomodamientos.

Capriles, el dirigente de Primero Justicia (PJ), se bajó de la carrera por la candidatura conjunta del antimadurismo. "Aceptar esa realidad no ha sido fácil, pero es un paso necesario en nuestro camino hacia una Venezuela más unida y fortalecida para lograr el cambio". El analista Luis Vicente León recordó que a lo largo de los últimos seis meses, Capriles pasó de "una postura más desafiante ante las inhabilitaciones gubernamentales", que también afectan a María Corina Machado, la favorita en las primarias, a una posición "que otros aspirantes opositores consideran en este momento sensata: aceptar la realidad política que impone la administración de Maduro". Algunos observadores estiman que Capriles, quien peleó la presidencia contra Hugo Chávez y Maduro, abandonó la competencia con Machado porque la distancia que le lleva la abanderada de la derecha más dura sería irremontable de cara al 22/O. "¿A quién va a apoyar Capriles? Está claro que su llamado es a no apoyar inhabilitados, incluyendo Machado, pues sería inconsistente con su argumentación de retiro", señaló al respecto León. La aspirante de derechas no ha comentado la deserción de Capriles. El paso al lado de su más inmediato rival no le es, sin embargo, ajena. Si las primarias se celebran finalmente con éxito, a pesar de las dificultades de organización, ¿qué sucederá con la potencial ganadora? "Está cantado que el Gobierno no permitirá, bajo ninguna condición, su participación en presidenciales", señaló León. Machado puede llamar a luchar en defensa de sus derechos en un escenario conflictivo como los de 2017 y 2019. Pero también podría "escoger a última hora su sustituto", en acuerdo con las otras fuerzas opositoras para mantener una candidatura de unidad. Nuevos contactos bilaterales Esas hipótesis no son ajenas a los movimientos han tenido lugar cuando, de acuerdo con el portal Efecto Cocuyo, se ha iniciado un "nuevo capítulo de las negociaciones directas" entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores que "estaría a punto de dar resultados políticos, más allá de la flexibilización de algunas sanciones en el área petrolera". La invasión rusa a Ucrania ha trastocado profundamente el mercado mundial de los hidrocarburos. En ese contexto, Washington ha tolerado una tímida apertura hacia Caracas por su condición de proveedor de crudo. Y si bien las gestiones han sido oscilantes marcan una dirección inequívoca. Uno de esos "resultados" a los que hizo referencia Efecto Cocuyo estaría ahora relacionado con el compromiso del madurismo de permitir que se realicen las primarias sin interferencias. A la vez, el Gobierno reiniciaría en México las negociaciones con la Plataforma Unitaria (PU) que patrocina Noruega y que se encuentran desde hace meses en un limbo. El secretario Ejecutivo de la PU, Omar Barboza, había dado pistas a mediados de septiembre pasado sobre la reanudación de contactos. Garantías electorales, con la presencia de observadores electorales, y liberación de presos políticos estarían en la agenda de discusión. "A cambio, EEUU está dispuesto a levantar las sanciones sectoriales al gobierno venezolano que afectan a la industria petrolera. De hecho, ya ha venido flexibilizando. En mayo de este año, la OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) renovó la autorización a cuatro petroleras extranjeras: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International SA para mantener operaciones esenciales en Venezuela". Estados Unidos y Venezuela llegaron además días atrás a un acuerdo sobre la deportación directa de venezolanos que ingresen ilegalmente a territorio norteamericano. Durante los primeros ocho meses de 2023, más de 330.000 personas han cruzado la selva colombiana-panameña del Darién en su viaje hacia EEUU, según Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Más de un 40% de ese contingente proviene de Venezuela. El próximo miércoles 18 de octubre, los 12 candidatos a las primarias de la oposición debatirán vía streaming y por distintos medios de comunicación. Cuatro días más tarde, las urnas arrojarán el nombre del candidato conjunto. Mientras tanto, Maduro da señales de querer cobrarse el intento del exdiputado Juan Guaidó de establecer en 2019 un Gobierno paralelo. El fallido "presidente encargado" se encuentra en Estados Unidos. La semana pasada, la fiscalía pidió su captura internacional. En la noche del lunes, Maduro vinculó a Guaidó con una red de "coyotes" que introducen ilegalmente a migrantes en EEUU. "Han engañado a miles de venezolanos y venezolanas para que se fueran a distintos destinos de Suramérica".