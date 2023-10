El Gobierno británico ha ido un paso más allá en la defensa de Israel tras los ataques perpetrados por Hamás y ha alertado de que el uso de la bandera palestina puede ser considerado un delito de orden público en determinados contextos. Así lo ha especificado la ministra del Interior, Suella Braverman, en una carta enviada a cerca de una cincuentena de jefes locales de policía. "Los comportamientos que son legítimos en algunas circunstancias, por ejemplo ondear una bandera palestina, pueden no serlo cuando pretenden enaltecer actos de terrorismo", ha asegurado Braverman.

La ministra, conocida por su mano dura contra la inmigración irregular, ha instado a los agentes a evaluar en qué casos el uso de banderas, símbolos o cánticos a favor de Palestina se produce con el objetivo de acosar o intimidar a la comunidad judía. "No es aceptable conducir por barrios judíos, o señalar a miembros judíos de la población, para entonar cánticos agresivos o agitar símbolos propalestinos", ha añadido en la misiva. "El contexto es crucial", puntualiza.

Braverman apunta a que la entonación de cánticos como 'From the river to the sea, Palestine will be free' ('Desde el río hasta el mar, Palestina será libre'), escuchados en las manifestaciones propalestinas convocadas en Londres, pueden ser interpretados como un acto antisemita. Según la comunidad judía, este cántico lleva implícita la eliminación del Estado de Israel porque hace referencia al río Jordán y al mar Mediterráneo. "Les insto a que se aseguren de que sus fuerzas utilizan todos los poderes disponibles para prevenir los desórdenes y la angustia de nuestras comunidades, y de que sus agentes actuarán si se produce algún incidente que se desvíe hacia la delincuencia".

Instrucciones claras

Representantes de organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación por una carta que, consideran, tiene por objetivo politizar las labores operativas de la policía. Pero el Gobierno británico insiste en que los agentes han recibido "instrucciones claras" para hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad y perseguir todos aquellos actos que estén "en contra de la ley".

El primer ministro, Rishi Sunak, ha insistido en su compromiso en la defensa y el apoyo a Israel y ha recordado que Hamás es considerada una organización terrorista en el Reino Unido, lo cual prohíbe las muestras explícitas de apoyo a través de la exhibición de símbolos, ropa, banderas o imágenes relacionadas con el grupo. Pero en la carta enviada a los jefes de policía, la ministra va más allá y deja constancia de que los símbolos y cánticos a favor de Hamás "no son el único motivo de preocupación".

La escalada del conflicto en Israel y Gaza ya ha tenido algunas consecuencias en el Reino Unido, como los choques entre manifestantes de los dos bandos ocurridos en la estación de Kensington de Londres a principios de esta semana, que obligaron a la policía a intervenir para evitar daños mayores. También se han producido algunos ataques aislados a comercios, como el lanzamiento de objetos contra el cristal de un restaurante 'kosher' situado en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, donde la comunidad judía representa una parte importante de la población.