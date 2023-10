La competencia en materia de política exterior es exclusiva de los Estados miembros y, como tal, quien fija la posición de la Unión Europea en este terreno son los gobiernos de la UE y no la Comisión Europea. Tras una semana de creciente malestar en diversas capitales europeas, debido al protagonismo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, -que el viernes viajó a Israel acompañada de la presidenta del Parlamento Europeo- y a su postura ante el conflicto israelo-palestino -sin poner ningún tipo de límite al derecho de Israel a defenderse-, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado a los líderes europeos a una reunión de urgencia que tendrá lugar este martes 17 de octubre por videoconferencia.

El tono de la respuesta ya está marcado. Lo pactaban los 27 líderes europeos este domingo en una declaración conjunta negociada durante el fin de semana. “La Unión Europea condena con la máxima firmeza a Hamás y los atentados terroristas brutales e indiscriminados que esta organización ha cometido en distintos lugares de Israel, y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas. No hay justificación para el terror”, aseguran. Los Veintisiete también reconocen el derecho de Israel a defenderse ante esos ataques indiscriminados, “en consonancia con el Derecho internacional y humanitario”, y a “garantizar la protección de todos los civiles en todo momento de conformidad con el derecho humanitario internacional”.

Una coletilla importante que durante toda la semana la presidenta von der Leyen había evitado incluir en sus mensajes de solidaridad hacia Israel, pese a que los ministros de exteriores de la UE, en una reunión de urgencia el pasado martes, ya habían puesto el acento -lo mismo que Naciones Unidas- en que la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu debía ser proporcionada y no ir contra el derecho internacional y humanitario. La polémica, en todo caso, había empezado horas antes cuando el comisario de política de vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, dio sin consultar con ningún otro comisario y de forma unilateral por terminada la ayuda a la cooperación con Palestina. “Los miembros del colegio no estaban al tanto del anuncio del comisario Varhelyi. No se coordinó con otros miembros del colegio”, terminó admitiendo horas después el portavoz de von der Leyen.

Discusión estratégica

El objetivo de la reunión de jefes de estado y de gobierno de la UE de este martes es mantener una “discusión estratégica”, “abierta” y “franca” ante una situación que todos consideran “grave”, analizar los desafíos a nivel de seguridad o migratorio y evaluar la posibilidad de solicitar un alto el fuego. Del encuentro, según las fuentes consultadas, destinado a armonizar posturas también podrían salir peticiones concretas a los ministros de justicia e interior y a los de exteriores. “Hemos sentido que hacía falta poner un cierto orden. Lo que vimos la semana pasada iba en muchas direcciones y no reflejaba la posición del Consejo ni la posición de los Estados miembros”, reconocen fuentes de la UE ante una semana plagada de mensajes contradictorios que han puesto de manifiesto una vez más los problemas de la Unión Europea para responder con una voz unánime.

“Lo que es importante es que la Unión no es un reino. Es una construcción basada en la ley y tenemos procedimientos. Tenemos un tratado que dice que en materia de exteriores el Consejo fija el tono. Tuvimos un Consejo de exteriores a principios de la semana pasada. Lo que se dijo no fue respetado así que los líderes han tenido que fijar la posición de la UE”, explican las mismas fuentes ante lo que supone una llamada al orden al papel desempeñado durante toda la semana von der Leyen.

“No recuerdo a nadie criticar a la presidenta cuando viajó a Ucrania tras el inicio de la guerra, tras los ataques rusos en Bucha. Puede viajar a donde quiera como presidenta de la Comisión, eso debería estar claro”, respondía este lunes el portavoz de von der Leyen ante las críticas suscitadas por su viaje. “Está entre sus prerrogativas. Lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo”, añadía Eric Mamer. Un viaje en el que desplegó la plena solidaridad europea hacia Israel pero en el que no mantuvo ningún contacto ni se reunió con ningún dirigente de la Autoridad Nacional Palestina.

Ante la enorme presión política, no obstante, von der Leyen anunció el sábado el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza que pasará de 21 a 75 millones de euros. “La Comisión apoya el derecho de Israel a defenderse contra los terroristas de Hamás, respetando plenamente el derecho internacional humanitario. Estamos trabajando duro para garantizar que los civiles inocentes de Gaza reciban apoyo en este contexto”, dijo en una especie de rectificación. Tanto von der Leyen como Michel comparecerán este martes tras la cumbre de urgencia. Ambos dirigentes han mantenido contactos con otros países de la región como Egipto que estaría planificando una cumbre para el próximo sábado.