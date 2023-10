El ministro de Justicia de Bélgica, Vincent Van Quickenborne, asume su responsabilidad y dimite como consecuencia del atentado terrorista de Bruselas del pasado lunes, en el que murieron dos ciudadanos suecos. La dimisión se produce tras conocerse que Túnez había solicitado hace casi año y medio la extradición del presunto terrorista, el tunecino Abdesalem Lassoued, que murió horas después del ataque a disparos de la policía belga, pero que la petición no fue tramitada. “Como ministro de justicia no puedo en ningún caso entrometerme en el trabajo del magistrado. Aunque se trata de un magistrado independiente, asumo la responsabilidad de este error inceptable. No busco pretextos, excusas”, ha explicado en rueda de prensa este viernes noche.

Van Quickenborne ha explicado que tras el ataque del pasado lunes en el centro de Bruselas solicitaron toda la información disponible sobre Lassoued a los servicios de seguridad, la policía y el poder judicial, Descubrieron que un servicio de policía extranjero había notificado una posible radicalización así como las posibles amenazas de muerte a una persona en un centro de acogida para solicitantes de asilo. “Incluso después de eso continuamos buscandouna respuesta para ver cómo habían llegado las cosas a este punto”, ha explicado el recién dimitido ministro. La noticia, sin embargo, estaba por estallar y lo ha hecho a primera hora de la mañana cuando han constatado que el 15 de agosto de 2022 hubo una solicitud de extradición cursada por Túnez reclamando la entrega de Abdesalem Lassoued. La información, ha explicado, fue transmitida el 1 de septiembre por la fiscalía pero el magistrado responsable del caso no respondió a la solicitud de extradicción y el expediente no fue tramitado. “Este es un error individual. Un error monumental. Un error inaceptable. Un error con consecuencias dramáticas. La independencia de un magistrado es la base de nuestro Estado de derecho. Siempre he defendido este principio y lo seguiré defendiendo pero como Ministro de justicia, no puedo en ningún caso interferir en las decisiones de un magistrado”, ha continuado acompañado del fiscal general de Bruselas, Johan Delmulle.