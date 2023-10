El tiempo corre y la ONU no quiere esperar ante la dramática situación humana de la Franja de Gaza. Así de claro se ha pronunciado este viernes el secretario general de la organización, Antonio Guterres, en un mensaje en el que pidió a Israel que se reduzcan las “condiciones y restricciones” que están impidiendo el cruce de los camiones con ayuda humanitaria para el necesitado enclave palestino. “Lo que necesitamos es que [estos camiones] se muevan al otro lado del muro, lo más rápido posible y el mayor número posible”, ha avisado el diplomático portugués.

Guterres se expresó de esta manera después de que temprano en la mañana el responsable de situaciones de emergencias de la organización, Martin Griffiths, informara que la ayuda humanitaria internacional podrá entrar desde Egipto en la Franja de Gaza, bajo asedio desde hace días de Israel, "mañana (sábado) o algo así". "Estamos en negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes relevantes para garantizar que la operación de ayuda a Gaza arranque lo antes posible", añadió Griffiths, citado por un portavoz de la Oficina de la ONU para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ginebra. "Una primera entrega debería empezar mañana o así", comunicó.

El combustible

Al responder a una pregunta sobre el esperado suministro de ayuda al enclave palestino, el portavoz Jens Laerke admitió que no podía ser más preciso sobre la apertura del paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza. "No sabemos exactamente qué está impidiendo [el cruce] de los camiones", afirmó, en la misma línea, Tamara Alrifai, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). "Lo que estamos presenciando son intensas negociaciones sobre la cantidad de camiones y el día de la apertura", añadió Alrifai, en declaraciones recogidas por Onu Noticias. "[También] necesitamos poder enviar a nuestra gente y saber que no van a morir o ser disparados [mientras recogen la ayuda]", aclaró.

Israel aceptó la entrada de ayuda estrictamente humanitaria en la Franja de Gaza, pero por ahora no habría respondido a las peticiones de la ONU y oenegés para que pueda llegar también carburante, necesario para los generadores de los hospitales y las estaciones desalinizadoras, según informaciones filtradas en las últimas horas. "Es necesario que el UNRWA disponga de combustible, por lo que necesitamos tener la garantía de que disponemos de combustible suficiente en el otro lado para distribuir ayuda a las personas necesitadas", afirmó al respecto Guterres.

El paso de Rafah

Hasta la fecha, los convoyes de ayuda se han acumulado en el paso de Rafah a la espera de acceder a la Franja de Gaza, donde viven alrededor de dos millones de palestinos, la mitad de los cuales son mujeres y menores de edad. Y el jueves Egipto también removió los bloques de hormigón instalados por los egipcios en este cruce, por los bombardeos israelíes en Gaza, según dijo el viernes a la AFP una fuente de seguridad egipcia.

Egipto ha indicado que no se había decidido a abrirlo en vista de la inseguridad en la zona, en particular por los bombardeos israelíes en el área, donde se encuentran decenas de miles de gazatíes desplazados desde el norte del enclave por orden de Israel. El pacto llegó finalmente el pasado miércoles después de una visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Israel, lo que finalmente empujó a las autoridades egipcias a ponerse a disposición para permitir el cruce de los camiones.

Sin embargo, por el momento, no está claro cuál sería el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal humanitario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.

Todo ello teniendo en cuenta que la situación del enclave es dramática, ya que Israel bombardea masivamente el territorio de la Franja de Gaza desde el sangriento ataque del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.400 personas en suelo israelí, y más de 200 fueron secuestradas. Con ello, al menos siete hospitales y 21 centros de salud ya están fuera de servicio en Gaza, según el Ministerio de Sanidad palestino. La misma fuente elevó este viernes el número de muertos en ese enclave a 4.000. De igual manera, también se han confirmado 16 trabajadores de UNRWA muertos y al menos 33 instalaciones de la ONU alcanzadas por los bombardeos de las fuerzas israelíes.