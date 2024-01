¿Por qué España no reconoce la independencia de Kosovo si acepta su pasaporte?

En la ficha informativa sobre Serbia que puede consultarse en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores aparece el mapa del país con las fronteras anteriores al 17 de febrero de 2008. Aquel domingo, la república de Kosovo proclamó su independencia de forma unilateral y se convirtió en un nuevo Estado europeo. 16 años después, 101 de los 193 países de la ONU y 22 de los 27 estados miembros de la UE reconocen la soberanía kosovar. No es el caso de España, que junto con Rumanía, Grecia, Chipre y Eslovaquia, es uno de los únicos cinco países de la Unión que sigue rechazando la independencia de esta región balcánica. La paradoja es que, desde el 1 de enero de 2024, sí acepta como válido el pasaporte de Kosovo.

1. ¿Qué alega España?

Según el Ministerio de Exteriores, "la declaración de independencia unilateral de Kosovo, lejos de contribuir a la estabilidad de la región, vino a suponer un nuevo problema regional y, por extensión, europeo". Este es el argumento oficial que han esgrimido los distintos gobiernos de PSOE y PP para negarse a reconocer al nuevo Estado, aunque en este rechazo pesa mucho también el temor a que la vía de la secesión unilateral pueda servir como precedente para los movimientos independentistas en España, particularmente para el catalán, que ha citado habitualmente el ejemplo kosovar como inspiración.

Esta posición tampoco cambió cuando, en 2019, el entonces primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, negó cualquier similitud entre su país y España: "Invito a España a que nos reconozca, sería la decisión correcta. El caso de Kosovo es especial. En Kosovo hubo una limpieza étnica y un genocidio por parte del Estado de Slobodan Milosevic [Serbia]. Hemos librado una batalla por la existencia. La intervención de la OTAN fue una intervención humanitaria para proteger a la población civil. España no es Serbia, no está gobernada por un Milosevic, y tampoco Cataluña es Kosovo".

2. ¿Fue legal la DUI kosovar?

La Asamblea General de la ONU consultó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo. En 2010, dictaminó de forma no vinculante que la proclamación no había violado el derecho internacional. Dicha resolución matiza que la posición de la Corte sobre Kosovo es "excepcional" y no presupone un aval jurídico al derecho de separación de cualquier "entidad situada dentro de un Estado existente".

Fue la tesis que sostuvieron los días posteriores a la DUI el presidente de EEUU a la sazón, George W. Bush, y el propio mediador de la ONU que impulsó el plan de paz, Martti Ahtisaari, premio Nobel de la Paz 2008. Gran parte de la comunidad internacional reconoció de inmediato la soberanía kosovar, pero aclaró que se trataba de un caso excepcional, justificado por su convulso contexto político, y que no suponía un aval jurídico al derecho de secesión.

3. Las contradicciones españolas

La aceptación de los pasaportes kosovares no es la única contradicción del Gobierno con esta exprovincia serbia de mayoría albanesa. España no reconoce al país, pero su primer ministro, el socialdemócrata Albin Kurti, ha sido recibido en Madrid y Granada en sus dos últimos viajes a España. En noviembre de 2022 vino a una reunión de la Internacional Socialista, acto presidido por Pedro Sánchez, a quien saludó. También fue recibido en esa ocasión por un amigo personal español: el ex secretario general de la OTAN Javier Solana.Representantes de Kosovo han acudido a España como delegación oficial a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, también en noviembre de 2022. Y en octubre de 2023 vinieron las autoridades kosovares a la cumbre de líderes europeos celebrada en Granada bajo la presidencia española de la UE. Ciertamente, no se les recibió con himno y bandera.

La libre circulación de kosovares entre las fronteras de los países europeos del espacio Schengen ha sido impulsada y celebrada por Josep Borrell, alto representante europeo para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, y máxima figura que España tiene en las instituciones europeas.