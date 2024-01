No a un mundo en guerra que ya ni distingue entre "objetivos militares y civiles" y es incapaz de defender la diplomacia como "único camino" para la paz. El Papa ha utilizado este lunes su tradicional discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, su alocución anual más importante en temas de geopolítica, para hacer una enérgica petición a la comunidad internacional a aplicar una "política del desarme" y relanzar los organismos multilaterales, hoy "instrumentalizados por algunos Estados", pero que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial para fomentar "la seguridad" internacional.

Al citar expresamente las guerras de Gaza y Ucrania, Francisco ha dicho que hoy día "no hay conflicto que no termine de algún modo por golpear indiscriminadamente a la población civil". "Ucrania y Gaza son una prueba evidente de esto", ha razonado. "No debemos olvidarnos de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra" y que las víctimas civiles no son "daños colaterales, son hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden la vida […] o quedan mutiladas a causa de la potencia de las armas modernas".

"Si fuéramos capaces de mirar a cada uno de ellos a los ojos, […] miraríamos la guerra por lo que es: una inmensa tragedia e inútil masacre", ha continuado Francisco, al condenar también el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre pasado y el incremento "de episodios de antisemitismo de los últimos meses". Por ello también es un problema que los organismos multilaterales no logren hoy "reunir a todos sus miembros en torno a una misma mesa". En necesario "relanzar un compromiso común al servicio de la paz", ha pedido, en una referencia indirecta a organismos como la ONU, la mayor entidad internacional dedicada al diálogo entre naciones.

De hecho, a juicio del Papa, "es ilusorio pensar que los armamentos tienen un valor disuasorio". "La disponibilidad de armas incentiva su uso e incrementa su producción. Las armas crean desconfianza y desvían recursos", ha argumentado el Pontífice, al reiterar también su llamamiento para el cese de las hostilidades en Gaza. Se pide "un alto el fuego sobre todos los frentes, incluso el Líbano, y para la inmediata liberación de todos los rehenes en Gaza", ha dicho. En este sentido, el Papa se ha sumando a los que están advirtiendo también del peligro de una regionalización de la guerra de Gaza.

Ucrania, conflicto en gangrena

Al hilo de esto, Francisco ha puesto como ejemplo positivo el acuerdo de Belfast entre los gobiernos británico e irlandés, cuyo 25 aniversario se cumplió en 2022, que permitió una "convivencia civil". Con ello, también invitó a los ciudadanos, especialmente a "los jóvenes", a participar en las tantas elecciones que se celebrarán en 2024. Es importante que se sientan estos momentos democráticos "fundamentales" con "responsabilidad", ha afirmado.

En cuanto a Ucrania, en cambio, Francisco ha afirmado que "no se puede dejar que se prolongue un conflicto que se va gangrenando cada vez más". Mientras que, sobre Nicaragua, país sobre el que el Papa recientemente ha expresado de nuevo una fuerte preocupación por varios miembros del clero encarcelados, ha reiterado "las dolorosas consecuencias" que está sufriendo la población y la Iglesia católica que vive allí. Razón por la que ha dicho que no cesará "de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población". "Es un mundo cada vez más desgarrado" en el que se encuentran "millones de personas cuyos rostros son por lo general desconocidos y que con frecuencia olvidamos", ha añadido.

En este contexto, el Papa también ha recordado las otras tantas crisis que afectan a la humanidad, especialmente la de los rohinyas en Myanmar y la "tensa situación" entre Armenia y Azerbaiyán que aún no han firmado un definitivo tratado de paz, así como los golpes de Estado, el terrorismo y los conflictos que sacuden a varios países de África. Entre estos, ha citado el de Etiopía en la región de Tigray, donde en noviembre se firmó un frágil acuerdo, y "las situaciones de los desplazados en Camerún, Mozambique, República Democrática del Congo y Sudán del Sur". En este tono, el Papa ha concluido recordando también "la centralidad" de la persona humana "no puede ser ni será nunca sustituida" por algoritmos como los de la inteligencia artificial.

Según ha informado este lunes el Vaticano, la Santa Sede mantiene en la actualidad relaciones diplomáticas con 184 Estados, de los cuales 91 tienen representación en Roma, más la Unión Europea y la Orden de Malta.