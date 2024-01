La policía de Ecuador informó que dos hombres fueron arrestados este jueves por su presunta implicación en el asesinato de César Suárez, el fiscal que investigaba la toma de un estudio televisivo por un grupo narco en medio de la crisis de seguridad que atraviesa ese país. El crimen perpetrado en la ciudad portuaria de Guayaquil, la más golpeada por la ola de violencia, ha provocado conmoción nacional y ha puesto en entredicho la confianza del Gobierno en sus acciones para combatir 22 bandas de narcotraficantes tras la declaración del "conflicto armado interno", días atrás.

De acuerdo con el comandante general de Policía, César Zapata, las detenciones tuvieron lugar "tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal" de ambas personas. Integrantes de esa institución y el Ejército realizaron a su vez una nueva intervención en la cárcel de la provincia de Guayas, en busca de evidencias sobre la actividad de las bandas de delincuentes extramuros.

Suárez había sido amenazado de muerte en tres oportunidades entre 2018 y 2021, cuando tomó en sus manos causas sensibles relacionadas con el narcotráfico, actividades de la delincuencia organizada y la corrupción estatal. Los medios de prensa ecuatorianos todavía no salen del asombro ante la constatación de que el extinto fiscal no contaba con seguridad personal en el marco de esta nueva fase de lucha estatal contra los narcos, definidos a partir del pasado jueves como "terroristas".

Según un familiar de la víctima, citada por el diario 'Primicias', había recibido una llamada anónima que le pedía ir a un lugar donde fue víctima de una emboscada.

#Urgente ||



Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en #GYE, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal.



Indicios: fusil, 2 pistolas, alimentadoras y 2 vehículos.

Llamamiento de la fiscal general

La fiscal general, Diana Salazar, aseguró que, con este crimen, los narcos han intentado emitir un "mensaje" intimidatorio no solo al Gobierno del presidente Daniel Noboa, sino al Estado y la misma población, agobiada por la ola de asesinatos que han convertido a Ecuador en el país más violento de la región. "No detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana... hacemos un llamamiento a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que las audiencias se desarrollen en forma telemática". Salazar reclamó a su vez que el asesinato de Suárez no quede impune.

El abogado penalista Joan Paúl Egred consideró que en este nuevo contexto es necesario grarantizar mejor la seguridad de los integrantes de la justicia. Suárez "tenía causas importantes y debió ser protegido, si se hubiera hecho, no estaríamos hoy lamentando su muerte. Eso demuestra que el Estado no tiene la capacidad de proteger".

Suárez había comenzado a seguir la pista del ataque contra la instalación televisiva, comandado por Los Tiguerones, una escisión de Los Choneros, el principal grupo que opera en Ecuador en alianza con el cártel mexicano de Sinaloa.

EN ESTOS MOMENTOS ||



Se realiza la intervención carcelaria con efectivos de @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR en el #CPLGuayas, a fin de realizar el registro de objetos prohibidos y mantener el control al interior del centro carcelario.



Operativo en desarrollo... pic.twitter.com/Nxa8YZlCMU — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) 18 de enero de 2024

La crisis de seguridad se disparó tras las fugas carcelarias de José Adolfo Macías, alias Fito, el líder de Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, el líder de Los Lobos. Posteriormente, 139 funcionarios de las unidades penitenciarias fueron tomados como rehenes, se perpetraron ocho asesinatos y atentados. La incursión en el estudio de TC Televisión supuso una situación de una gravedad que obligó al Estado a pasar a una ofensiva que se presentó de una manera engañosamente triunfal. La toma de las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas y la policía así como el control militar de las ciudades ha tenido una respuesta atroz por parte de las bandas que asolan ese país. El asesinato del fiscal vuelve de esta manera a un punto de desconcierto.

El diario 'El Universo' de Guayaquil señaló en su editorial de este jueves que la suerte corrida por Suárez así como la advertencia de los militares de que delincuentes podrían hacerse pasar por ciudadanos solidarios y ofrecer alimentos contaminados a la fuerza pública, "confirman que la calle sigue siendo preocupante pese a las acciones en medio del conflicto armado interno".

Para el diario 'La Hora', el asesinato "a plena luz del día en una avenida muy transitada de Guayaquil" estremece al país "en un momento de extrema fragilidad". Son tantos los casos de gran envergadura que el funcionario tenía a su cargo que es prematura cualquier especulación sobre los autores y sus motivaciones. "Sorprende la osadía de los mentalizadores y ejecutores, justo cuando el Gobierno busca imponerse en el conflicto armado interno que ha decretado".