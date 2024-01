¿Qué pasa si Trump queda como único candidato republicano?

Algunos en el Partido Republicano dan ya a Donald Trump como el "presunto nominado" para noviembre de 2024, incluyendo los líderes en las dos cámaras del Congreso encargados de buscar mayorías conservadoras en las elecciones, que lo tildaron ya como nominado de facto tras la retirada el domingo de Ron DeSantis. Es también así como lo citan desde el fin de semana personajes de la ultraderecha mediática como el comentarista Ben Shapiro. Y el propio Trump ha insinuado que la carrera está terminada, por más que Nikki Haley siga en ese duelo y haya prometido que lo está "para el largo plazo".

Las perspectivas de la exgobernadora de Carolina del Sur, que fue para Trump embajadora ante la ONU, son en cualquier caso complicadas este martes en Nuevo Hampshire, y mucho más todavía de cara a las siguientes citas de caucus y primarias. Cabe la posibilidad de que tenga que ceder y tirar la toalla más pronto que tarde si Trump sigue arrasando y los votantes y grandes donantes la descartan como alternativa.

¿Qué pasaría entonces? ¿Seguirán celebrándose caucus y primarias? ¿Cómo funcionaría el proceso hasta la confirmación de la nominación de Trump en la convención republicana? Contestamos siete preguntas con la ayuda de la doctora en Ciencias Políticas Caitlin Jewitt, profesora en la universidad Virginia Tech y autora del libro 'The Primary rules' (Las reglas de las primarias), subtitulado 'Partidos, votantes y nominaciones presidenciales'.

El proceso de nominación

Oficialmente un candidato se convierte en el nominado durante la convención nacional en verano, pero por lo general se vuelve el nominado de facto cuando él o ella se asegura el 50% de los delegados, que son los que se reparten entre los ganadores de los caucus y primarias. En el caso republicano hay que conseguir al 1.215 de los 2.429.

La otra forma de hacerse con la nominación de facto es si todos los competidores serios se retiran de la carrera, algo que puede ocurrir este año cuando Haley, la última en liza, se retire (si lo hace).

"Si en Nuevo Hampshire le va mucho peor de lo que se espera no me sorprendería si abandona, aunque tampoco me sorprendería que siga hasta Nevada y Carolina del Sur y puede que aguante un poco más, especialmente ahora que DeSantis está fuera, porque es la única alternativa viable y para ver si puede unir votantes", valora Jewitt, que también cree que "Trump podría convertirse en nominado de facto muy pronto".

¿Se seguirá votando en primarias y caucus?

Sí. Hasta junio y tras los votos de Iowa y Nuevo Hampshire aún tienen que votar los otros 48 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios estadounidenses, pero "simplemente no importa", según explica Jewitt. "Oficialmente siguen necesitando seleccionar a sus delegados, pero casi con toda seguridad todos irán a Trump", dice.

En algunos estados se eliminarán los nombres de DeSantis y Haley de las papeletas. En otros quizá no se esté a tiempo porque ya se han impreso esas papeletas. "Pero normalmente los votantes lo saben y no votarán por los que se han retirado", dice la experta. "Y estos pueden conseguir un puñado de votos, pero nada suficientemente significativo como para ganar delegados".

¿Por qué no hay un sistema centralizado?

En Estados Unidos, recuerda la politóloga, generalmente el Gobierno federal tiene muy poco control sobre las elecciones y típicamente se encargan los estados. Hay directrices del partido de cómo se tienen que llevar primarias y caucus, pero por lo general es un proceso descentralizado. Y los estados y los partidos en los estados tienen mucha autoridad para estructurar los caucus y primarias en la forma que quieran, siempre que respeten las indicaciones del partido.

¿Podrían volver DeSantis o Haley a la carrera?

Sí. Como explica Jewitt, "normalmente los candidatos suspenden sus carreras, lo que esencialmente es retirarse, pero suspenden en caso de que pase algo". "Por ejemplo, si algo significativo pasara penalmente o si se muere un candidato, los aspirantes podrían reiniciar sus campañas y volver a presentarse", añade.

¿Podría afectarle a Trump la decisión de Colorado de vetarlo en las papeletas?

Jewitt cree que si Haley abandona "no debería ser muy significativo". Aunque la mayoría de los delegados republicanos llegan a la convención "obligados" a votar por un candidato determinado según el resultado en su caucus o primaria ('bounded'), existe otra categoría de delegados, 'unbounded', que pueden votar en la convención por quien quieran. Así podrían ir los de Colorado. Además, según la experta, "si Haley abandona, Trump tendrá tal mayoría que no importará".

¿Hay precedentes de un candidato nominado de facto tan pronto como lo puede ser Trump?

Lo más pronto hasta ahora que un aspirante a las presidenciales fue nominado candidato de facto fue el 9 de marzo de 2000. Entonces Al Gore y George W. Bush se hicieron presuntos nominados porque sus rivales (Bill Bradley y John McCain, respectivamente) se retiraron. Aquello fue 45 días después de los caucus de Iowa.

También en 2004 la campaña presidencial empezó en marzo, después de que John Kerry se garantizara su nominación el 2 de marzo y Bush reconfirmara la suya el día 10 de aquel mes.

En 2016 Trump se aseguró la nominación el 26 de mayo y Hillary Clinton el 7 de junio, y en 2020 Biden no se la garantizó con certeza hasta el 5 de junio.

¿Cómo puede afectar tener una campaña presidencial tan larga si Trump se convierte en candidato de facto tan pronto?

"Es realmente ambivalente y poco claro cómo afecta", según Jewitt. "El pensamiento dominante es que una primaria muy disputada puede dañar al partido porque los candidatos se atacan entre ellos y eso no le va bien a la formación, pero en 2008, cuando la lucha entre Barack Obama y Hillary Clinton llegó hasta junio y la gente estaba realmente preocupada pensando que dañaría al nominado demócrata, aquello dio a Obama oportunidad de crear organización sobre el terreno en todos los estados y conectar con los votantes y eso ayudó a su campaña. A la vez, nadie estaba prestando atención a John McCain en el lado republicano. Dado que sabemos que (el nominado demócrata) va a ser Joe Biden y muy probablemente (el republicano) sea Trump, es una situación muy diferente. Les da mucho tiempo para estar atacándose mutuamente en vez de centrarse en el partido".