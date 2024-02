La "cola contra el hambre" llama a la puerta del Gobierno de Argentina

"¿Chicos, ustedes tienen hambre? Vengan uno a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente", dijo días atrás la ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Pettovello, cuando le reprocharon el abandono de los casi 50.000 comedores populares y merenderos diseminados a lo largo y ancho del territorio argentino. El Gobierno de ultraderecha de Javier Milei ha considerado que la justicia social es una "aberración". El propio Milei llamó a erradicar la idea de que "donde hay una necesidad, hay un derecho" que el Estado debe atender. Pero el hambre es un problema mayúsculo en el país sudamericano: afecta a 10 millones de personas y a casi el 60% de los menores. La propuesta de la ministra de que los famélicos fueran a su despacho "de uno en uno" no parece ajustarse a las necesidades del presente. Si aquellos que se encuentran bajo una situación de emergencia alimentaria hubieran tomado al pie de la letra sus palabras, habrían formado una fila de 100 kilómetros, según los cálculos realizados por el sociólogo Alex Roig, expresidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La hilera que se formó este lunes bajo un calor impiadoso, a sugerencia de la propia Pettovello, fue menor pero no menos impactante: más de dos kilómetros. Una cola desde la estación de trenes de Constitución hasta el ministerio que ella comanda. "La fila contra el hambre", la llamaron. "Lo que hicimos es traer a cada persona que se acerca a nuestros comedores, también a las responsables sociocomunitarias de nuestros comedores y merenderos, para que nos escuche. Ella quería atendernos individualmente. Bueno, aquí estamos y queremos una respuesta", dijo Celeste Ortiz, secretaria de cuidados comunitarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La negativa de la ministra

La ministra, una exproductora televisiva sin experiencia ni especial sensibilidad en temas sociales, se quedó esta vez en su despacho. "Yo no cité a la gente. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué. Los dirigentes usan a la gente y le hacen hacer cola bajo el sol".

La respuesta oficial no provocó sorpresa. "Vemos la incapacidad de la política pública alimentaria por parte de este Gobierno. No tienen idea de cómo gobernar, qué tipo de política planificar para esta situación. Le exigimos que declare la ley de emergencia alimentaria". El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentó una denuncia judicial contra Pettovello por "no garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza" e "incumplir sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema". Grabois asegura que en la Argentina presente los cinco perros que el presidente anarcocapitalista atiende como sultanes en la residencia del Ejecutivo comen mucho mejor que los niños pobres de este país.

Bolsillos vacíos

La devaluación del 118% de la moneda que inauguró la era Milei provocó una fuerte estampida de precios. La inflación de diciembre fue de 25% y se espera un porcentaje similar para el mes que ha concluido. Según el Centro de Estudios por la Soberania Popular Mariano Moreno, el precio del vinagre subió un 64,2%, el aceite un 45%, la harina un 43,5% y la leche un 41,4%. De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron un 28,5% en enero. Los alimentos y bebidas tuvieron un desplome mayor, del 37,1%. "Para el consumidor promedio, todo resultó costoso, lo que llevó a una selección más cuidadosa de compras, priorizando las necesidades más urgentes para resguardar ingresos".

Lo que para la clase media puede resultar una restricción tiene un impacto de otra naturaleza en el 45% de argentinos pobres. Parte de ellos fueron en procesión hasta el Ministerio de Capital Humano. Algunas personas lo habían hecho el viernes, cuando recibieron la curiosa oferta de una atención personalizada de Pettovello, y regresaron 72 horas más tarde, documento en el bolsillo para volver a sus casas sin nada.

Reacción de la Iglesia Católica

"La comida no puede ser una variable de ajuste", dijo la Conferencia Episcopal y pidió que "llegue sin dilación" a quienes la necesitan. Los movimientos sociales aseguran que el Gobierno no envía dinero ni alimentos a los comedores comunitarios cuya afluencia ha crecido como consecuencia de un programa de choque que se aplica a cuentagotas hasta que el Congreso termine por aprobarlo pese a la resistencia social. Durante la última década, estas organizaciones se convirtieron en un muro de contención a la furia y, a la vez, en gestores de una política pública alimentaria que Milei, por razones políticas, ha decidido poner entre paréntesis, salvo un aumento del dinero de la llamada Tarjeta Alimentar. Se trata de un programa que cubre una asistencia destinado a menores de hasta 14 años.

La reticencia de Pettovello de girar fondos a los movimientos sociales tiene también un fundamento ideológico. A pocas horas de que el presidente sea recibido por el papa Francisco, la ministra acaba de suscribir un convenio con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) para la compra de alimentos que recibirán 36.150 personas en los 723 puntos de entrega. Los templos pentecostales prometen convertirse en vasos comunicantes entre el Estado y los necesitados que hasta el momento, por razones de supervivencia o identificación, forman parte de los contingentes que lideran organizaciones peronistas o de izquierdas. Pettovello también ha suscrito un convenio con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) que maneja Abel Albino, un pediatra conocido por sus posiciones extremas. "Las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral".