El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este martes las primarias demócratas en el estado bisagra de Nevada, que será clave en las elecciones de noviembre, según proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse a rivales significativos. Junto a él en la papeleta figuraba el nombre de la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, pero el congresista de Minesota Dean Phillips no presentó a tiempo su candidatura. La amplia ventaja de Biden sobre sus oponentes llevó a los medios de comunicación estadounidenses, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, a anunciar sus proyecciones apenas hora y cuarenta minutos después del cierre de los centros de votación a las 19.00 hora local (03.00 GMT del miércoles).