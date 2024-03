Jóvenes europeístas españoles se conjuran contra la abstención en las elecciones europeas

Son 4.700 asociados a los que une la juventud y el europeísmo. Organizan eventos con grandes personalidades europeas. En uno de los últimos, trajeron a Madrid al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás, que compareció ante centenares de ellos junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. A menudo se visten de traje, para ir al Congreso o para charlar con los embajadores europeos. Otras veces van vestidos de sport a a colegios de toda España para dar charlas sobre lo que es la Unión Europea a los niños. Ahora, a tan solo tres meses de que se celebren las elecciones europeas que definirán el poder en Bruselas en los próximos cinco años, pisan el acelerador y se movilizan contra la abstención. Dan la tabarra a sus allegados, familiares y amigos sobre la importancia de votar el próximo 9 de junio.

"Mi círculo más cercano no sabía que había elecciones. Uno se pregunta, ¿si mis padres, mi abuela o mi mejor amigo no saben que hay que ir a votar, cuánta gente más lo desconocerá?", confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, Paula Jiménez del Monte, de 25 años, encargada de la comunicación en redes de Equipo Europa, la asociación europeísta que los aúna y que se jacta de ser la más grande juvenil de España. "Yo les digo que no se tarda más de 15 minutos en votar, y que está en juego mucho para los próximos cinco años".

La participación récord del 50,6% en las elecciones europeas de 2019 estuvo impulsada por el aumento del voto joven, según una encuesta del Eurobarómetro realizada tras los comicios: la participación de los menores de 25 años aumentó en toda la UE 14 puntos porcentuales, hasta el 42%. Y la de los electores de 25 a 39 años, 12 puntos, hasta el 47%. Se acercó a los niveles de voto de los mayores de 40, que supera el 52%. Pero hay margen de mejora.

Ascenso de la ultraderecha

La peculiaridad de las próximas elecciones europeas es que se prevé un ascenso importante de los partidos de ultraderecha, menos europeístas: el de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, donde se encuentra Vox, Giorgia Meloni o los ultras polacos) e Identidad y Democracia (ID, con Alternativa por Alemania y Agrupación Nacional de Le Pen).

Se teme que ese ascenso rompa la "gran coalición" que, para todas las leyes importantes, han conseguido mantener los dos grandes grupos del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE, en el que está el PP) y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D, donde están PSOE y PSC), normalmente con el apoyo de Renew Europe (PNV y Ciudadanos), y frecuentemente de Los Verdes/Alianza Libre Europea (ERC y BNG) o del grupo de La Izquierda (GUE/NGL), que es donde están Podemos e Izquierda Unida.

El líder del PPE, Manfred Weber, ha abandonado la postura histórica de los conservadores europeos y ha empezado a considerar alianzas entre los populares y esas formaciones ultras, especialmente con los Hermanos de Italia de Meloni. Sería un reflejo a nivel europeo de los acuerdos en España entre PP y Vox.

Jóvenes europeistas de Equipo Europa. / Equipo Europa

"En estas elecciones van a subir todos los que están a la derecha del PP, los conservadores y los identitarios. En particular Alternativa para Alemania (AfD), que no es Vox, sino más extremista", pronostica Gonzalo Martín, el presidente de Equipo Europa, de 23 años. "Meloni va a ganar en Italia con toda probabilidad. Y en Polonia, aunque el PPE va a sacar un mejor resultado, también los de los euroescépticos lo tendrán".

Carlota Pombal, 21 años, encargada de las iniciativas docentes de la asociación, puntualiza esta cuestión: "El euroescepticismo no siempre tiene que ser malo. Puede servir para que el resto de países puedan escuchar alguna crítica que podrían no tener en cuenta de otro modo".

Jóvenes europeístas de Equipo Europa. / Equipo Europa

Un ejemplo claro sobre euroescepticismo lo están representando parte de las movilizaciones de agricultores y ganaderos de las últimas semanas en Europa. Cortes de carreteras y eslóganes contra la UE: por la carga burocrática que representa o por lo que se percibe como una falta de competitividad ante productos extranjeros (de Marruecos a Argentina), que, dicen, no deben someterse a tantas restricciones medioambientales y fitosanitarias y, por ello, son más baratos.

Gonzalo, con raíces en la España rural, les comprende. "Puedo empatizar con la situación que están viviendo los agricultores, a los que les están apretando", dice. Pero añade: "Yo a esas personas les diría su problema no es con la UE, porque ya se ha demostrado que la unión de países es mejor que estar separados, también para la agricultura: si no, que se mire la evolución de la economía agrícola en España antes y después de entrar en la Unión Europea". Y apostilla: "Es un error caer en 'vamos a votar a un partido que dice que nos vamos a salir de la Unión Europea'. Vota críticamente, pero no enfadado".

Una mujer con la bandera de la UE pintada en la cara / Kirsty Wigglesworth AP

Temas pendientes para la UE

Entre el 6 de junio (cuando empiezan las elecciones en Países Bajos) y el 9 de junio, están llamados a votar más de 372 millones de europeos. Eligen 720 eurodiputados para la próxima legislatura, de cinco años, hasta 2029. España escogerá 61 asientos. Después, el Parlamento formado designará al presidente o presidenta de la Comisión, por mayoría absoluta, que previamente habrá sido propuesto el Consejo Europeo (los Gobiernos de los distintos países) en función de los resultados de las elecciones.

No tiene por qué ser ni siquiera un eurodiputado ni el cabeza de lista del partido ganador: la actual presidenta, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, ni siquiera se había presentado a las elecciones. Von der Leyen ya ha sido nominada por el PPE como líder para las elecciones y, dado que el PPE es el favorito en las encuestas, es probable que repita.

Esa Comisión (poder Ejecutivo) y el Parlamento (poder Legislativo) se tendrán que enfrentar a un mundo incierto y dominado por el cambio de paradigma: de un orden basado en normas a otro en el que empieza a imperar la fuerza.

"Vivimos en una situación un poco hostil, rodeados de situaciones críticas, pero siempre las ha habido", opina Pombal. "Con la cuestión de Ucrania hay bastante unidad en Europa respecto a la respuesta que se quiere dar, pero hay que trabajar más en otros conflictos, en los que hay visiones distintas".

Uno de los asuntos que estos tres jóvenes europeístas tienen en su radar es el de la regulación de la Inteligencia Artificial que ha liderado la UE. "Si no hay ningún cambio, la Ley de IA se va a aprobar en el último pleno", explica Jiménez del Monte. "A mí personalmente me preocupa, porque hemos visto como en apenas diez meses se ha pasado de una IA que era capaz de hacer vídeos mal, con dos ojos a cada lado de la cara, a una en la que se replica perfectamente una película o se crea una persona andando por una calle de Tokio".

La UE tiene en marcha un plan especial para la juventud, que abarca el período 2019-2027. Incluye asuntos concretos, como el aumento de la dotación de las becas Erasmus, que permiten los intercambios estudiantiles, y planes generales como el Plan de Acción para la Juventud respecto a la interacción en los temas globales (Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible) o el refuerzo de la Ley de Garantía Juvenil, el compromiso de todos los Estados miembros para que los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, formación y planes de empleo.