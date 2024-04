Boluarte consigue el apoyo del Congreso peruano pese al escándalo de los Rólex

El Congreso de Perú dio este miércoles su respaldo al nuevo gabinete de la mandataria Dina Boluarte, en plena crisis por la adquisición de los relojes de lujo Rolex no declarados, después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acudiera al Legislativo para pedir su voto de confianza.

Con 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, Adrianzén consiguió la mayoría simple necesaria en este proceso obligatorio para cada nuevo gabinete peruano, tras un largo debate en el pleno protagonizado por el escándalo de los relojes y otros objetos de lujo por el que la mandataria está siendo investigada. Aunque el Congreso apoyó el gabinete del primer ministro, el debate estuvo protagonizado por duras críticas al Ejecutivo por ese caso, así como por el aumento de la inseguridad ciudadana.

La petición de confianza es un procedimiento obligatorio que debe seguir todo primer ministro en los 30 días siguientes a su nombramiento. En caso de no recibir luz verde, debe renunciar al cargo. Si el Congreso le niega en dos ocasiones la confianza a sendos gabinetes nombrados por un presidente durante su mandato, el gobernante puede cerrar el Congreso y convocar de manera inmediata elecciones. Durante la sesión de este miércoles, algunos parlamentarios recordaron las decenas de muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de final de 2022 y principios de 2023.

Mayoritariamente, los congresistas de izquierda votaron en contra del gabinete de Adrianzén, mientras que las bancadas de derecha y ultraconservadores se posicionaron a favor "por la estabilidad del país".

"No puede hablar de manos limpias sin responder primero por sus propias falsas, ¿cómo puede pedir confianza si la presidenta no puede explicar el origen de los relojes y bienes valiosos?", dijo al anunciar su negativa a Adrianzén, Edgar Mercado, del partido progresista Cambio Democrático-Juntos por el Perú. El partido marxista Perú Libre, la formación a la que perteneció Boluarte y que ha impulsado una moción de destitución contra la mandataria, fue muy duro con el Ejecutivo. El parlamentario Jaime Quito, miembro de sus filas, definió al gabinete como el "de la desconfianza, de la muerte y de los Rolex". La legisladora Margot Palacios, también de Perú Libre, pidió difundir un video en el que Adrianzén, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusó a los manifestantes de violentos y responsables de las muertes de dichas protestas. "Para pedir un voto de confianza, la señora presidenta debió haber dado ese voto de confianza a la ciudadanía siendo clara durante 15 días, con ese mensaje a la nación (sobre los relojes) y no tenernos en vilo con esta convulsión social", dijo la congresista del partido derechista Avanza País, Norma Yarrow al añadir que no iba a dar el voto de confianza.

Por otro lado, todos los parlamentarios fujimoristas dieron su voto de confianza al gabinete "por la estabilidad del país" y porque "hay mucho por hacer", pero criticaron que la presidenta no haya dado explicaciones por los relojes.