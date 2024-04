José Andrés arremete contra Netanyahu: "Libra una guerra contra la humanidad misma"

El chef español José Andrés afirmó que Israel está librando una "guerra contra la humanidad misma" y consideró "imperdonable" el ataque de las fuerzas israelíes que acabó el 1 de abril con la vida de siete cooperantes de su ONG, World Central Kitchen (WCK).

"Esto ya no se trata de los siete hombres y mujeres de WCK que perecieron en ese lamentable evento. Esto está ocurriendo desde hace demasiado tiempo. Han sido seis meses atacando cualquier cosa que parezca moverse", afirmó José Andrés en una entrevista emitida este domingo en el programa 'This Week' de la cadena ABC. "Esto no parece una guerra contra el terror. Esto ya no parece una guerra para defender Israel. Realmente, en este punto, parece que es una guerra contra la humanidad misma", añadió.