Bruselas pide explicaciones por el veto a la bandera europea en Eurovisión

Durante casi siete décadas, el concurso de Eurovisión ha encarnado, según la Comisión Europea, los valores de diversidad e intercambio cultural que comparte y defiende la Unión Europea. Al menos hasta este sábado cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso, decidió prohibir al público y a los participantes entrar con la bandera europea en el recinto donde se celebraba el concurso y permitir únicamente las banderas de los países participantes y la de la comunidad LGBT. La Comisión Europea ha mostrado públicamente su enfado ante unos hechos que sus portavoces han calificado de “absolutamente lamentables” y ya ha pedido explicaciones a la dirección de la UER.

“Tales acciones han ensombrecido lo que debería ser una ocasión feliz para los pueblos de toda Europa y el mundo para reunirse en celebración. A menos de un mes de las elecciones europeas y en tiempos de turbulencias geopolíticas, con la UE en el punto de mira de actores maliciosos y autoritarios, la decisión de la UE ha contribuido a desacreditar un símbolo que reúne a todos los europeos”, ha advertido el vicepresidente responsable de la promoción del estilo de vida europeo , Margaritis Schinas, haciendo hincapié en que en los Juegos Olímpicos de París si se podrán exhibir las banderas azules con doce estrellas amarillas en todas las sedes y ceremonias.

“La incoherencia en la postura de la UER nos ha dejado a mí y a muchos millones de espectadores preguntándonos qué y para quien representa el Festival de Eurovisión”, añade Schinas en una misiva enviada este lunes a la directora de la UER, Delphine Ernotte Cunci, y al responsable de eventos en directo, Martin Osterdahl. En la misma carta, de apenas cuatro párrafos, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario pide explicaciones a la organización por lo acontecido en Mälmo (Suecia). “Le pediría que explique el fundamento de esta decisión y atribuya la responsabilidad a quien corresponda”, añade urgiendo a que en el futuro “los valores de paz, tolerancia e inclusión” serán objeto de una mayor deferencia.

Elecciones europeas

Tras una conferencia celebrada en Bruselas este lunes, el propio Schinas había insistido previamente ante los medios que lo ocurrido “no es un tema ligero” sino un tema “político” que “no tiene precedentes” y que es necesario aclarar. “Quiero saber si esto es algo que se habló con las televisiones públicas que participan en la UER, quiero saber si tiene que ver con el momento geopolítico difícil donde cada vez se ataca más a Europa”, ha advertido insistiendo en que la Comisión Europea no entraría en cuestiones de la organización de un festival.

“No es el asunto de la Comisión (...). Pero sí me meto, a menos de un mes de las elecciones europeas, para defender una cierta idea de Europa que simboliza su bandera. Y tratar la bandera como la han tratado es para mí un tema que no dejo pasar”, ha dicho, según declaraciones recogidas por Efe. Aunque en la misiva no vienen plazos, Schinas sí ha ha avisado de que sería importante que los organizadores contesten antes del segundo y último debate de candidatos principales a presidir la Comisión Europea, antes de las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 6 y 9 de junio, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Comisión, Eric Mamer, que ha advertido que "no hay ninguna razón" para no ondear la bandera europea. “Es en momentos geopolíticos que se consideran complicados cuando debemos reafirmar nuestro apego a los valores europeos de libertad, diversidad cultural y comprensión entre los pueblos, que han sido respaldados durante décadas por el concurso de Eurovisión", ha subrayado.