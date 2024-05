Trump anuncia que apelará el veredicto basándose en numerosos argumentos

El expresidente Donald Trump anunció este viernes que su equipo legal va a apelar el veredicto de ayer, en el que fue declarado culpable por un jurado popular, basándose en numerosos argumentos.

Entre ellos, citó que "no nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano", concluyó, en alusión al juez Juan Merchan, que presidió el tribunal.

"Vamos a apelar esta estafa", aseguró.