Jordan Bardella, el delfín de Marine Le Pen que ha catapultado a la extrema derecha en las elecciones europeas

A sus 28 años, se ha convertido en el joven político más popular de Francia arrebatándole el puesto a su mentora, Marine Le Pen, y poniendo en jaque al macronismo. Este domingo, Jordan Bardella ha conseguido el mejor resultado para la extrema derecha francesa en unas elecciones europeas con un 33% de los votos.

"Monsieur Parfait", como le han bautizado algunos medios, se ha convertido en el líder ideal para una ultraderecha francesa manchada por presuntos casos de corrupción, condenas por antisemitismo y polémicas declaraciones. Es el as que necesitaba el lepenismo para entrar en esa Francia fracturada y pescar en el caldo de cultivo que forman la inseguridad, los recortes en el sector público y la inflación.

Hijo de padres con orígenes italianos, Bardella creció en la 'banlieue' norte de París, en Saint Denis, en un edificio en el que se vendía droga, unos orígenes muy alejados de los del aburguesado primer ministro, Gabriel Attal. Sostiene que la inseguridad y la "pérdida de identidad" de la Francia que él conocía le llevaron a afiliarse a Reagrupación Nacional con tan solo 16 años. "Crecí en una ciudad violenta, conozco la realidad de los barrios (...). Soy heredero de la línea política de Marine, sí, pero tengo mis propias sensibilidades, que a veces son diferentes", explica el político al periodista Pierre-Stéphane Fort, quien le ha seguido durante años en su ascenso y ahora ha escrito el libro 'Le Grand Remplaçant' (editorial Studiofact). En 2024 fue elegido la persona preferida de los franceses, según Ifop.

Fort pone en cuestión el relato de Bardella. A su juicio, su discurso es un producto de marketing creado por profesionales de la comunicación, con muchos matices: "Jordan Bardella realizó todos sus estudios en escuelas privadas, su padre pertenece a la burguesía y se gana muy bien la vida. Cuando Jordan Bardella era adolescente, le regaló un increíble viaje a Miami, luego un coche y luego un apartamento. En su narración habla mucho de su madre pero nunca de su padre".

En muy poco tiempo, el joven consiguió ganarse la confianza del clan Le Pen pasando de ser afiliado a portavoz del partido con tan solo 22 años, y dos años después, vicepresidente. Pero los vínculos van más allá. En casa Le Pen, la política es una cosa de familia y en el caso de Bardella eso no es una excepción: tiene una relación sentimental con Nolwenn Olivier, sobrina de la "maman" Marine, como él la llama.

El diputado fantasma

A los 23 años fue designado cabeza de lista de Reagrupación Nacional para las elecciones europeas de 2019, y desde entonces ocupa el asiento 41 en el Parlamento Europeo. Sus colegas de Bruselas y Estrasburgo le conocen como el "diputado fantasma". Bardella solo es miembro de una comisión, mientras que el resto de diputados están inscritos en 2 o 3 comisiones. Se trata de la Comisión de Peticiones, que en el Parlamento recibe el nombre de la "comisión de los ocultos", según explica a EL PERIÓDICO Pierre-Stéphane Fort. "Su trabajo consiste en leer las peticiones enviadas por los ciudadanos europeos y enviarlas a otras comisiones. Hice los cálculos. ¡En cinco años estuvo ausente el 70% del tiempo en su comisión!".

Entre 2019 y finales de 2023, de 51 sesiones de la comisión, el eurodiputado de RN ha faltado 35 veces, y 13 las ha realizado a través de videoconferencia. Eso se traduce también en su trabajo: mientras su rival de la Francia Insumisa, Manon Aubry, en cinco años ha presentado 3.500 enmiendas, Bardella tan solo 27. "Su mandato se reduce principalmente a los discursos que pronuncia en el hemiciclo del Parlamento Europeo, tres días al mes durante las sesiones plenarias, que son filmados y que luego retransmite en las redes sociales para aumentar su popularidad", añade Fort. Un cómodo y perfecto "erasmus premium" con un sueldo de 7.500 euros al mes para el delfín de Le Pen.

Propuestas incoherentes y "nebulosas"

En tan solo unos años, Reagrupación Nacional ha pasado de ser un partido de extrema derecha asociado al antisemitismo y al racismo, y de generar cierto miedo a los ciudadanos, a ganarse la aceptación entre los franceses. "El voto de Bardella me parece más bien un voto de censura hacia el Gobierno francés y hacia el presidente Macron. (...) Ha hecho de las elecciones europeas una especie de referéndum nacional a favor o en contra de Macron", señala Fort.

Durante las campaña europea, Bardella no ha desgranado su programa ni detallado cómo llevaría a cabo su famosa propuesta de la "doble frontera" o la supresión del Pacto Verde europeo. Tampoco ha sabido explicar por qué su partido ha pasado de promover el 'Frexit' a querer quedarse en la Unión Europea pero con condiciones. Según explicó recientemente en una entrevista el exministro responsable de Europa Clement Beaune, el joven político propone cosas en su programa de las que ya ha debatido durante su mandato y que en algunos casos se ha opuesto. "Vuestro programa es un 'rasca y gana', pero en vuestro caso cuando rascas no encuentras nada detrás", le espetó el primer ministro, Gabriel Attal a Bardella, durante el pasado debate de las elecciones europeas.

En cada votación, el joven líder de la extrema derecha ha rechazado o se ha abstenido de las cuestiones más importantes y que más preocupan a los franceses: "Se presenta como el defensor de los derechos de las mujeres, aunque haya votado sistemáticamente en contra de la condena de la prohibición del aborto en Polonia o se haya abstenido en cuestiones de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pronuncia grandes discursos sobre la lucha contra el calentamiento global, pero durante los cinco años de su mandato votó sistemáticamente en contra de todos los textos de protección del medio ambiente en el Parlamento Europeo. Lo mismo ocurre con la invasión rusa de Ucrania: dice que apoya a Ucrania pero nunca vota a favor de sanciones contra Rusia", recalca el autor del libro sobre Bardella.

Un Tiktok lleno y un programa vacío

"Su personalidad atrae a nuevos votantes", explica a EL PERIÓDICO el politólogo Jean-Yves Camus. Con 1,3 millones de seguidores en Tiktok y una incansable actividad en la red, Bardella se muestra en cada uno de sus vídeos como un político cercano, sonriente y con un lenguaje propio de las nuevas generaciones. Videos cortos pero editados estratégicamente cuando se trata de discursos o intervenciones en medios de comunicación. A diferencia de cuando Bardella habla a su comunidad, que son vídeos pensados para que el usuario sienta que han sido grabados de manera improvisada, sin retoques, en la habitación de un hotel o en los bastidores de un evento. Una estrategia estudiada que le ayuda a acercarse a los jóvenes de entre 18 y 24 años, sin alejarse del votante tradicional de la ultraderecha.

"Mi trabajo era convertirlo en un fascista agradable y sonriente, para que la gente lo escuchase y se sumase a las ideas de la RN", explicó el famoso profesional de medios y 'coach', Pascal Humeau.

En el plano interno, Bardella ha conseguido relegar a Marine Le Pen a un segundo plano y que la eterna líder en algunos momentos parezca una actriz secundaria. Su victoria en las elecciones europeas abre la puerta a la extrema derecha a conquistar las presidenciales francesas el próximo 2027.

"¿Quieren realmente los franceses confiar el destino de su país a un joven de 28 años, que no ha completado sus estudios superiores, que nunca ha trabajado en una empresa en su vida, que nunca ha invertido en sus mandatos electos? La popularidad no lo es todo", destaca Pierre-Stéphane Fort. En Francia, nadie duda de que este joven de sonrisa perfecta y con una ambición desmedida llegará lejos. Jordan Bardella ha ocupado ese hueco que no conseguían llenar otros, y ha logrado acercarse, aunque solo sea superficialmente a través de vídeos de Tiktok, a esos votantes cansados, decepcionados y desconectados con la clase política.

