Argentina: Milei saca partido de las impactantes denuncias por violencia de género de su antecesor Alberto Fernández

El 63% de los argentinos no gasta dinero en esparcimiento, y un número aproximado de ellos no piensa comprar ropa ni artículos del hogar, mientras que el 75% ha ajustado su exiguo presupuesto para concentrarse en la provisión de los alimentos. Son los mismos argentinos que a partir de este martes pagarán un 37,5% más caro el transporte público que se ha incrementado antes tres veces desde que asumió el Gobierno de ultraderecha, el pasado 10 de diciembre. La popularidad del presidente Javier Milei comenzaba a mostrar signos de una erosión que encendió la alarma de su entorno. En un país con 55% de pobres y una recesión que se emparenta con los niveles de la pandemia, la economía comenzó a ubicarse en el centro de las preocupaciones y angustias colectivas. Pero, de repente, la imagen presidencial ha dejado de caer por un episodio lacerante que es ajeno a su gestión. Las denuncias de la exprimera dama, Fabiola Yáñez, contra Alberto Fernández, el hombre que antecedió al anarco capitalista en el ejercicio poder, por maltratos físicos y psicológicos presuntamente ejercidos con niveles de pasmosa crueldad, tiene tal impacto en los medios, las redes sociales y las conversaciones, que el creciente descontento con las políticas de Milei parece no tener cabida en un presente de perplejidad.

Yáñez se encuentra en Madrid y este martes debe prestar declaración virtual al fiscal federal Ramiro González en la causa que se ha abierto contra su expareja. La justicia le ha prohibido al peronista Fernández salir del país. También le ha incautado su teléfono celular. En su interior se guardan informaciones sensibles sobre el manejo del Estado entre 2020 y 2023. Llamativamente, fueron borrados años de intercambio con Yáñez.

La semana pasada se conocieron fotografías de la exprimera dama con un ojo y un brazo morados. Se filtraron a su vez algunas capturas de Whatsapp. "Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada". El domingo, el portal ´Infobae` divulgó una entrevista de una hora en la que Yáñez relató la experiencia de un infierno personal en la residencia que habitó mientras su pareja gobernaba. Los medios de prensa publicaron en la noche de este lunes fragmentos de un escrito presentado por ella ante el juez Julián Ercolini que tiene la certificación del consulado argentino en la capital española. De acuerdo con ese testimonio, Yáñez quedó embarazada en 2016, cuando comenzaron la relación, pero "se vio inducida a abortar" en medio de situaciones de agresión cotidiana. "Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme". Lo califica a su vez de "perverso" por haber dicho que la interrupción del embarazo había sido su culpa.

Celoso y golpeador

Como un Otelo rioplatense, Fernández tenía celos patológicos. "Tenía que responder sus mensajes cada tres minutos, por lo que opté por dejar de salir". Las agresiones e infidelidades fueron moneda corriente mientras fue primera dama, de acuerdo con sus palabras. "Los golpes eran constantes". Dijo haber pedido ayuda al ministerio de la Mujer, creado por su esposo, y que, a pesar de las pruebas que había sigilosamente presentado, le dieron la espalda, una acusación refutada por quien ocupó esa cartera, Ayelén Mazzina.

Fernández abandonó el Gobierno con una muy baja ponderación de los argentinos. Doce millones de personas lo habían votado en 2019 con la esperanza de dejar atrás el amargo trago que supuso la presidencia del derechista Mauricio Macri. Fernández fue designado candidato por Cristina Fernández de Kirchner. Prometió durante la campaña que el peronismo iba a volver "mejor" al haber aprendido de los errores de los 12 años kirchneristas. Las peleas con la vicepresidenta, las indefiniciones y errores retóricos fueron minando una credibilidad que bajo el rigor de la pandemia había llegado al 80%. En 2021 se divulgó la imagen de una celebración en la residencia presidencial organizada durante los peores días de la cuarentena. Fernández cargó la responsabilidad del episodio en la "querida Fabiola". El peronismo perdió las legislativas de ese año y, de acuerdo con Yañez, su compañero la responsabilizó de la paliza electoral con una vileza inusitada. La crisis económica terminó no solo por demoler su figura. Allanó el camino de Milei, un extertuliano televisivo, a la jefatura del Estado.

Soledad y repudio

Cuando a fines de diciembre de 2020 promulgó la ley de despenalización del aborto se vio a sí mismo como el presidente que venía a "terminar con el patriarcado". Aquellas aspiraciones nunca fueron tomadas en serio por los colectivos feministas que ahora lo desprecian. Esa repulsa no solo se ha agravado por las declaraciones de Yáñez. "Dime cosas lindas", le pide un libidinoso Fernández en su despacho presidencial a una periodista. El video, de reciente circulación, añade otra capa de estupor.

Los amigos progresistas de la región le han dado la espalda, avergonzados. El exmandatario vive solo y deprimido en un elegante apartamento del barrio de Puerto Madero, frente al río de La Plata. Sus vecinos lo han declarado persona non grata. Fernández dice que es inocente. "El manual de negarlo todo", tituló ´Página 12`, un diario que ha sido oficialista bajo su Gobierno. Sostiene en su autodefensa que nadie en la residencia que compartieron habría visto las escenas relatadas por Yáñez. "Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar mi inocencia", dijo al diario ´El País`.

El peronismo en bancarrota

El peronismo ha acumulado solo en el último año una serie de escándalos de fuertes derivaciones éticas. Martín Insaurralde, uno de los barones de la provincia de Buenos Aires, tuvo que retirarse de la escena política cuando se conocieron las fotos de su viaje a Marbella con una modelo de Onlyfans a la que prodigaba de regalos propios de un sultán. Semanas atrás, la justicia condenó a 16 años de cárcel al excaudillo provincial José Alperovich por haber ejercido la violencia sexual, con acceso carnal, nada menos que por su sobrina y exasesora. El caso Yáñez, derivado de una causa conexa por supuesta corrupción, provocó, según el analista Pablo Ibañez, una implosión mayor de esa fuerza determinante de la política argentina cuando el foco crítico se posaba sobre Mieli. La ultraderecha está convencida de que capitalizará el hecho y anticipa que el principal partido opositor se fracturará hasta perder gravitación.

Es Milei el gran ganador de un suceso que lo tiene apenas como comentarista. "Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) ", escribió en X. El ultraderechista se mostró compasivo con Yáñez solo a los efectos de descargar su ira contra el feminismo que, desde su óptica, es, al igual que la cultura, apenas una máscara del comunismo que dice combatir en todas sus esferas y expresiones.

