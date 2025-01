Irán libera a la periodista italiana Cecilia Sala, detenida en diciembre

La periodista italiana Cecilia Sala, encarcelada desde el pasado 19 de diciembre por las autoridades iraníes, ya viaja hacia Italia. La liberación de la joven informadora de 29 años fue anunciada este miércoles al mediodía por el Gobierno italiano mediante un breve comunicado en el que no se explicaron las circunstancias que desatascaron la negociación con Teherán. "El avión que lleva a casa a la periodista Cecilia Sala ha despegado de Teherán hace unos minutos. Gracias a un intenso trabajo en los canales diplomáticos y de inteligencia, nuestra compatriota ha sido liberada por las autoridades iraníes y está de regreso a Italia", se limitó a informar la Presidencia del Consejo de Ministros italiana.

La noticia, que aún deja muchos interrogantes, llega después de que las autoridades iraníes enviaran el martes una señal de distensión al declarar que esperaban resolver el caso en breve y que el arresto de la periodista de Il Foglio no era una "represalia" por el caso del ingeniero suizo-iraní Mohammad Abedini Najafabadi, detenido el 16 de diciembre por las autoridades italianas en Milán en cumplimiento de una orden de arresto internacional emitida por Estados Unidos. "La detención de Sala no tiene relación alguna con ningún otro asunto", declaró un portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani. "Espero que su situación se resuelva pronto", añadió.

Sin embargo, tras conocerse la liberación de la periodista y autora de un conocido pódcast, la agencia estatal de noticias italiana ANSA ha informado que círculos judiciales de Milán no descartan la posibilidad de que, próximamente, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, emita una petición de excarcelación para Abedini Najafabadi. Y esta es una decisión que Nordio tiene la facultad de tomar.

Las incógnitas

El ingeniero iraní, cuyo caso había sido vinculado al de Sala por la embajada iraní en Italia y que está acusado por EEUU de diversos delitos relacionados con la supuesta exportación de tecnologías para drones, se encuentra actualmente en la prisión de Ópera, en Milán, aunque su abogado ya solicitó días atrás la concesión de arresto domiciliario. La fiscalía se opone a esta medida, y serán los jueces quienes deberán pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, el caso de Sala, que generó una gran conmoción en Italia, constituye (al menos por ahora) un éxito de la diplomacia encabezada por Giorgia Meloni. Esto adquiere aún mayor relevancia en el contexto: el encuentro de la primera ministra italiana con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado, y la inminente visita a Italia del actual presidente estadounidense, Joe Biden, quien estará en Roma del 9 al 12 de este mes.

Negociación complicada

Desde la detención de la periodista, Italia se involucró con determinación en una negociación a tres bandas. Por una parte, con las autoridades iraníes; por la otra con EEUU, país que inicialmente se opuso abiertamente a cualquier concesión para Abedini Najafabadi, por lo que se desconoce si posteriormente hubo un cambio en esta postura. De ahí también que las autoridades italianas, que en los últimos días habían pedido a la prensa de no hablar del asunto, calificaran la negociación de “muy complicada”.

La liberación de Sala, quien había sido acusada de un genérica "violación de las leyes de la República islámica" por Irán, ha sido recibida con una evidente alegría por parte de su familia. "Estoy orgulloso de ella", ha sido el primer comentario de Renato Sala, padre de la periodista de Il Foglio y Chora Media.

"Solo he llorado tres veces en mi vida. Creo que el gobierno de nuestro país ha hecho un trabajo excepcional. Si me notan la voz quebrada, es porque no veía el horizonte. Ha sido un trabajo de coordinación extraordinario. Confiaba en la fortaleza de Cecilia", ha añadido el padre de la periodista. "Hablé con ella, me dijo: ‘Nos vemos en un rato’”, ha dicho, por su parte, Daniele Raineri, compañero sentimental de Cecilia Sala. "Estaba emocionada y muy feliz. Le respondí: 'Nos vemos en Roma'", añadió.