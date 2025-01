Un ataque terrorista en Nigeria deja al menos 40 agricultores muertos

Al menos 40 agricultores han muerto y un número indeterminado ha sido dado por desaparecido como consecuencia de un ataque perpetrado presuntamente por combatientes de Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, han confirmado este lunes las autoridades.

"El domingo, 12 de enero de 2025, una milicia armada sospechosa de ser terroristas de Boko Haram/ISWA atacó a algunos agricultores y pescadores en la comunidad de Dumba, cerca de Baga en el área de gobierno local de Kukawa. El informe inicial indica que unos cuarenta agricultores han sido asesinados, mientras que se está buscando el paradero de muchos de los que escaparon del ataque para reunirlos con sus familias", ha indicado el comisionado de Información y Seguridad Interna de Borno, Usman Tar.

El ataque tuvo lugar el domingo alrededor de las 16.30 horas (hora local), apenas 24 horas después de que dos personas murieran y una Iglesia fuese incendiada en un atentado similar en Chibok, en el sur del mencionado estado, recoge el diario nigeriano 'Punch'.

Las autoridades han informado además de que han dado por desaparecidos a decenas de agricultores que podrían haber sido secuestrados por los combatientes.

El gobernador del estado, Babagana Zulum, ha condenado el ataque, expresado su pesar por las víctimas y ha pedido al Ejército que localice a los autores. "Con profundo dolor y angustia, he recibido la triste noticia del ataque a Dumba, donde decenas de nuestros agricultores y pescadores fueron asesinados por terroristas. En nombre del Gobierno, me solidarizo con las familias de las víctimas. Permítanme asegurar a los ciudadanos de Borno que este asunto será investigado a fondo para tomar las medidas necesarias", ha declarado. Además, ha instado a los residentes de la zona a limitarse a los "corredores seguros" demarcados por las fuerzas de seguridad para evitar zonas aún no "limpiadas" de insurgentes o minas terrestres.

ISWA, una escisión de la sanguinaria organización yihadista Boko Haram, ha incrementado desde principios de año el ritmo de sus ataques en el norte del país. El 4 de enero, los terroristas mataron a seis soldados en lo que la autoridad militar nigeriana describió como un ataque fallido contra sus tropas en Sabon Gari, también en el estado de Borno.