El presidente Petro pide la dimisión de su equipo de ministros para resolver la crisis de Gobierno

Antes de hacer las maletas para marchar a Dubai, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó la renuncia de todas las ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. "Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo", explicó a través de su cuenta en X. En adelante, añadió Petro, el Gobierno se concentrará "completamente en el cumplimiento" de los objetivos que lo llevaron al Palacio Nariño en 2022.

La situación no sorprendió a los analistas. Pocas horas antes, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, había presentado su dimisión, y luego lo hizo su colega de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Petro decidió avanzar en esa dirección cinco días después de un controvertido consejo de ministros televisado días atrás en el que los colombianos pudieron ver y escuchar hasta qué punto el equipo ministerial se encontraba fracturado y descontento no solo con la titular de Exteriores, Laura Sarabia, sino con la designación como jefe de despacho de Armando Benedetti, quien había acompañado a Petro en su campaña electoral, se desempeñó como embajador en Venezuela y perdió el cargo en medio de un escándalo de violencia machista, entre otras denuncias. Su retorno provocó también malestar en El senador Iván Cepeda, uno de los hombres cercanos al presidente y parte del equipo negociador de la paz con la guerrilla del ELN. "Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político".

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró el paso dado por el jefe de Estado. "Acierta al buscar una salida institucional a la crisis. Como lo planteé el miércoles es necesario que quedara en libertad para la recomposición del Gobierno".

Según el portal ´La silla vacía`, Cristo, avanzaba desde diciembre pasado en un proyecto de recomposición gubernamental "con el ojo puesto en las bancadas (parlamentarias) reticentes a aprobar las reformas" que promueve la izquierda.

Críticas

"A Petro le quedan 18 meses en la Casa de Nariño y ha decidido empezar el año buscando culpables para un fracaso que ya ve venir", sostuvo el diario bogotano ´El Espectador` en su edición dominical. "Con el presidente siempre hay alguien más a quien culpar: no lo dejaron hacer, no le llevaron el ritmo, no supieron reconocer el momento histórico... Para una persona que llegó al cargo más alto de la rama Ejecutiva, es increíble la poca capacidad de liderar equipos que ejecuten. Nos esperan meses de más discursos, más peleas y muy poco cambio". El mandatario, añadió la publicación, "curiosamente" no encuentra responsables de sus traspiés en sus dos alfiles más importantes: Benedetti, "acusado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción y con varios otros procesos andando, y Laura Sarabia, actriz en el escándalo de extorsión que Benedetti hizo público contra la Casa de Nariño".

En este contexto, el Gobierno se propone convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para continuar la discusión de la reforma a la salud. "Tuve una conversación con el presidente en donde me expresa la decisión del Gobierno de hacerlo la próxima semana", dijo el titular de la cámara de Representantes. "Vamos a atender el llamado del presidente, partiendo de la lógica de continuar en un escenario de construcción de consensos para aprobar la mejor reforma a la salud, si es la voluntad de la plenaria".