Netanyahu se aferra al plan de Trump para el día después de Gaza: "No habrá ni Hamás ni Autoridad Palestina"

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, ahora ya se atreve a hablar del día después de Gaza. "Tal como me he comprometido, el día después de la guerra en Gaza no habrá ni Hamás ni Autoridad Palestina", ha dicho su oficina en un comunicado este lunes, después de que Hamás anunciara que estaba dispuesto a entregar el control de Gaza tras la presión ejercida por Egipto sobre su delegación. "Estoy comprometido con el plan del presidente estadounidense [Donald] Trump para la creación de una Gaza diferente", ha añadido, en referencia a la iniciativa del líder republicano que aboga por la limpieza étnica de los palestinos y la toma de control del enclave por parte de Estados Unidos. Este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se encuentra en Arabia Saudí, donde, entre otros temas, discutirá con sus líderes el plan de Trump.

Al salir el sol este lunes, se han cumplido 500 días del ataque de Hamás contra el sur de Israel que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023. Miles de personas han salido a las calles israelíes para conmemorar aquel trágico día, en el que murieron casi 1.200 personas, y mostrar solidaridad con los rehenes que aún siguen secuestrados en la Franja de Gaza. Los familiares de los rehenes han pedido a la población que se unan a su ayuno de 500 minutos a lo largo del día de hoy para empatizar con lo que han vivido y están viviendo los cautivos en el enclave palestino. El bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí ha hecho que los habitantes de Gaza hayan estado al borde de la hambruna durante estos 500 días.

Reunión del gabinete de seguridad

Tras la visita de Rubio a Israel de este domingo, el gabinete de seguridad israelí se ha reunido para discutir la siguiente fase del alto el fuego con Hamás. Además, el equipo negociador israelí ha viajado este lunes a El Cairo para continuar con las negociaciones. Las conversaciones para la segunda fase de la tregua tendrían que haber empezado hace dos semanas según lo acordado entre Israel y Hamás. El ministro de Finanzas, el colono radical Bezalel Smotrich, ha anunciado que exigirá en la reunión que se realice una votación sobre la implementación del plan de Trump. Además, ha defendido que Israel debe anexionar el norte de la Franja de Gaza, el Corredor de Filadelfia en el sur y otras áreas estratégicamente importantes en el enclave.

Si Hamás no devuelve a todos los rehenes, "Israel abrirá las puertas del infierno: una ocupación completa de Gaza, un cese total de la ayuda –sin agua, sin electricidad, sin combustible; toda la población será trasladada a [la zona humanitaria de] Mawasi y desde allí Israel comenzará la migración de los residentes de Gaza a otros países", ha declarado Smotrich. También ha vuelto a instar a Netanyahu para que vuelva a la guerra una vez termine la primera fase del alto el fuego, que expira el próximo 2 de marzo. La segunda fase incluye la retirada total de las tropas israelíes del enclave palestino, un retroceso que los socios ultraderechistas del primer ministro no apoyan.

A su vez, la emisora pública Kan ha anunciado que Israel espera recibir los cuerpos de cinco rehenes de Hamás este jueves. El acuerdo con el grupo palestino estipula que los cuerpos de varios cautivos serán devueltos a Israel el día 33 del alto el fuego, que cae el jueves. Los cinco habrían muerto mientras estaban en cautiverio, aunque hasta el jueves por la mañana no se darán a conocer los nombres de los rehenes. Además, este lunes el Ejército israelí también ha confirmado que sus tropas permanecerán desplegadas en cinco posiciones estratégicas en el sur del Líbano después de la fecha límite del martes para su retirada. El plazo original del alto el fuego inicial de 60 días ya había sido prorrogado del 26 de enero al 18 de febrero.

Conversaciones sobre la invasión de Ucrania

Después de estrenarse en Israel este domingo en su primer viaje a la región como secretario de Estado, Rubio ha viajado hasta Arabia Saudí. Antes, ha violado una tradición que implicaba una visita posterior a Ramala para reunirse con funcionarios de la Autoridad Palestina. Tampoco en esta ocasión pasará por países aliados de Estados Unidos, como Jordania o Egipto, a los que la Administración Trump está presionando para que acojan a los palestinos de Gaza. Durante su estancia en Arabia Saudí, Rubio mantendrá conversaciones directas con funcionarios rusos en los próximos días para impulsar el inicio de conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

La semana pasada Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron una llamada telefónica en la que el presidente estadounidense dijo que "acordaron que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato". La llamada cambió años de política estadounidense, poniendo fin al aislamiento de Moscú por la invasión de hace casi tres años. Trump también habló por separado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Queda por ver si un equipo de Zelenski viajará a Riad para participar en las conversaciones. A su vez, se espera que Rubio presione a los líderes saudíes para que propongan una visión alternativa para Gaza después de la guerra, tras su férrea oposición al plan sugerido por Trump y abrazado por la derecha israelí. Este lunes por la tarde se ha reunido con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, el gobernante de facto del reino.