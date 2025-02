Rusia levanta sus objeciones a la entrada de Ucrania en la UE y acuerda proseguir las conversaciones con EEUU

Algo se mueve, no solo en dirección a Moscú. Mientras los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia se reunían en Arabia Saudí, donde ha concluido su primera reunión de los últimos tres años, el Kremlin ha anunciado un relajamiento de su postura frente a la potencial entrada de Ucrania en la Unión Europea. Su portavoz, Dimitry Peskov, ha asegurado que Kiev tiene el "derecho soberano" a decidir sus alianzas económicas, un cambio aparente en la postura de Moscú, que invadió Ucrania en 2014 para prevenir la firma de un acuerdo de asociación económica con Bruselas. "Estamos hablando de procesos de integración económica. Y aquí, pr supuesto, nadie puede dictar nada a ningún país y nosotros no lo vamos a hacer", ha dicho Peskov. Otras cosa muy diferente, ha recalcado, es la acceso de Kiev a la OTAN, una puerta que estos días ha cerrado la Administración Trump.

Las palabras de Peskov son un balón de oxígeno para Ucrania y la UE, que han quedado de momento excluidas de las negociaciones con Rusia y la decisión de la Casa Blanca de acabar con el aislamiento ruso de los tres últimos años. Al término de la reunión en Riad, que se ha prolongdo durante cuatro horas, el número dos de la delegación rusa, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin en política exterior, ha declarado que las conversaciones "van bien", aunque las posturas de las partes "aún son lejanas". "Todavía es difícil hablar de un acercamiento de posiciones entre Moscú y Washington", ha dicho el diplomático ruso. Ushakov también ha explicado que ambas delegaciones trabajan en organizar un encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin. "Estamos preparados, pero todavía es difícil hablar de una fecha específica para la reunión de los dos líderes", añadió. Peskov había dicho poco antes que Putin podría encontrarse "si fuera necesario" también con Zelenski, aunque en la línea de los últimos años, el Kremlin ha cuestionado la legitimidad del presidente ucraniano.

Por su parte, la delegación estadounidense ha afirmado que las partes se han puesto de acuerdo en cuatro principios para continuar el diálogo. Empezando por el restablecimiento pleno de sus respectivas misiones diplomáticas, que operan actualmente con restricciones mutuas de personal, y el nombramiento de equipos de trabajo de alto nivel para buscar una solución en Ucrania. "Por nuestra parte, vamos a nominar un equipo de alto nivel para ayudar a negociar un final al conflicto de Ucrania de un modo que es aceptable y duradero para las partes", ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, al término de la reunión. Una portavoz del Departamento de Estado ha añadido que la Casa Blanca pretende cooperar también con el Kremlin en "asuntos geopolíticos de interés común" y en las oportunidades económicas que surjan del potencial cierre de la guerra en Ucrania. Poco antes un asesor del Kremlin había dicho que las petroleras estadounidenses tienen mucho que ganar si vuelven a invertir en los hidrocarburos rusos.

La foto oficial del encuentro en el Palacio de Conferencias de Dariya, al noroeste de la capital saudí, muestra a las partes sentadas en la misma mesa, presidida por los representantes del país anfitrión. A un lado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, flanqueado por el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Próximo, el empresario inmobiliario Steve Witkoff. De parte rusa, el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor del Kremlin en política exterior, Yuri Ushakov. En un extremp de la mesa, el jefe de la diplomacia saudí, Faisal bin Farhad al Saud y el asesor de Seguridad Nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban.

Inquietud en Kiev y Bruselas

La reunión ha despertado el nerviosismo en Kiev y en Bruselas después de que ninguna fuera invitada al conclave, aunque Rubio aseguró el domingo en una entrevista que ambas capitales acabarán integrándose en el proceso para tratar de alcanzar un alto el fuego. "Si hay verdaderas negociaciones, y todavía no estamos ahí, Ucrania tendrá que involucrarse porque son la parte invadida y los europeos, lo mismo, porque también tienen sanciones contra Putin y Rusia, y han contribuido al esfuerzo", añadió el secretario de Estado.

Poco antes, el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre de urgencia que la víspera reunió en París a una docena de líderes europeos para tratar de consensuar una posición común frente al desafío de la Casa Blanca, insistió en que "es clave" que europeos, ucranianos y estadounidenses trabajen juntos en la solución del conflicto. "Europa busca una paz fuerte y duradera en Ucrania", escribió Macron en sus redes sociales, en las que fueron sus primeras declaraciones tras el encuentro parisino, al que también asistió el presidente Pedro Sánchez. Poco después el líder francés llamó a Zelenski y Donald Trump para informarles de la reunión europea.

Seguridad europea

"Rusia debe dar por cerrada su agresión y debe acompañarse con garantías de seguridad sólidas y creíbles para Ucrania", añadió el dirigente galo. Macron señaló además que los líderes europeos están convencidos de que Europa "debe invertir mejor, más y conjuntamente" en su seguridad y quiere acelerar su propia agenda en busca de una mayor soberanía. En términos similares se expresó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que esta mañana se ha reunido con Keith Kellog, el enviado especial de EEUU para Ucrania, el mismo que la semana pasada dijo en Múnich que no hay espacio en la mesa de negociación para los europeos. "La paz no puede ser simplemente un alto e fuego. Necesitamos un acuerdo que garantice una paz integral, justa y duradera para Ucrania y para la seguridad europea", aseguró el exprimer ministro portugués.

El Kremlin ha llegado a la cumbre de Riad sin tener que hacer ninguna concesión aparente o si quiera reducir sus ataques diarios sobre Ucrania. Sus líderes han insistido estos días en que Rusia no contempla la devolución de los territorios conquistados desde el inicio de la guerra. Tampoco la Crimea ocupada y anexionada ilegalmente desde 2014. "No se me ocurre ninguno", dijo la víspera Lavrov.

Pero este lunes el portavoz del Kremlin ha señalado que no se opondrá a la potencial entrada de Kiev en la UE, a diferencia de una entrada en la OTAN, una puerta que la Administración Trump no ha tardado en cerrar. "Estamos hablando de procesos de integración económica. Y aquí, pr supuesto, nadie puede dictar nada a ningún país y nosotros no lo vamos a hacer", ha dicho Peskov refiriéndose a la integración ucraniana en la UE. "La posición es completamente distinta en lo relacionado con la seguridad y las alianzas militares", apostilló.