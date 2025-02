Trump señala a Zelenski por la guerra y abre la puerta a unas elecciones en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no se opone al despliegue de tropas europeas de paz en Ucrania como parte de un potencial acuerdo con Rusia, al tiempo que ha abierto la puerta a unas posibles elecciones que terminaran con el mandato de Zelenski, en el poder desde 2019.

"Tener tropas allí estaría bien. No me opondría en absoluto", ha subrayado Trump en declaraciones a la prensa, agregando que si países europeos como Francia o Reino Unido apoyan esta iniciativa está "totalmente a favor" y "estaría bien". No obstante, el mandatario ha descartado que haya tropas estadounidenses en este eventual despliegue de paz.

El magnate también parece haberse mostrado a favor de celebrar elecciones en territorio ucraniano. "El líder de Ucrania, odio decirlo, pero tiene un índice de aprobación del 4% y es un país que ha estallado en pedazos". "Ahora tenemos un liderazgo (en Ucrania) que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber ocurrido", ha agregado.

Negociaciones en Arabia

Trump también ha señalado que tiene "más confianza" en un posible acuerdo tras las conversaciones este martes entre las delegaciones estadounidense y rusa en Arabia Saudí, a las que ha acudido el secretario de Estado Marco Rubio. "Rusia quiere hacer algo. Quieren frenar esta barbarie salvaje", ha apuntado.

De la misma forma, ha cuestionado que Kiev esté presente en las negociaciones. "Si Ucrania quiere un asiento en la mesa, ¿no tendría la gente que decir que ha pasado mucho tiempo desde que hubo elecciones?", ha resaltado, agregando que la celebración de comicios "no es algo ruso", sino que viene de él y de "muchos otros países".

El magnate ha asegurado además que hasta un "negociador mediocre podría haber llegado a un acuerdo hace años" sin tanta pérdida de territorio y vidas. En un punto de la rueda de prensa, el presidente estadounidense ha sugerido incluso que Kiev empezó la guerra.

"Estuvieron ahí presentes durante tres años. Deberían haberle puesto fin tras tres años. Nunca debieron de haber empezado (la guerra). Se podría haber llegado a un acuerdo", ha subrayado en alusión a un conflicto que fue iniciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.