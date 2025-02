Trump advierte de que la Tercera Guerra Mundial "no está tan lejos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que la Tercera Guerra Mundial "no está tan lejos", si bien ha querido tranquilizar los ánimos al prometer que desde que está en la Casa Blanca "no va a suceder", asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos, como el de la Franja de Gaza o Ucrania.

"Estoy actuando con rapidez para poner fin a las guerras, resolver los conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero la paz y no quiero ver a todo el mundo muerto. Y si nos fijamos en los muertos en Oriente Próximo y entre Rusia y Ucrania... vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra", ha declarado.

Trump ha asegurado que, en el caso de que la Administración de su predecesor, Joe Biden, hubiera continuado un año más, "habríamos estado en la Tercera Guerra Mundial". "Ahora no va a suceder", ha aseverado, antes de alardear de que ha "restablecido" su política de "máxima presión sobre Irán diseñada para lograr la paz" en la región, que se ha conseguido un alto el fuego en Gaza y que los rehenes están siendo liberados".

Además, ha destacado que "para poner fin a la horrible guerra en Ucrania" ha hablado con los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente. "Quiero dar las gracias a Arabia Saudí, (...) en particular al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán por ser el anfitrión de estas conversaciones históricas, que fueron muy, muy bien", ha expresado en referencia al encuentro entre su secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, en la que no estuvo invitado ningún representante ucraniano ni europeo.

"Es un gran paso que debemos dar para terminar con esta guerra", ha defendido, a pesar de las críticas vertidas por parte de la comunidad internacional, que hace hincapié en que un acuerdo de paz debe incluir a Kiev. Asimismo, ha sostenido que es "una carnicería" por la cantidad de militares ucranianos y rusos que están falleciendo: "Es una masacre. Es horrible", ha expresado en un discurso en una cumbre en Miami.

En cuanto a Zelenski, ha reiterado que es un "dictador" por no haber celebrado elecciones tras la imposición de la ley marcial con motivo de la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden de su par ruso. También ha afirmado que el mandatario ucraniano "convenció a Estados Unidos" para gastar miles de millones de dólares "para entrar en una guerra que básicamente no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar". "Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible", ha agregado.

"Se niega a tener elecciones. Está abajo en las encuestas de Ucrania. Quiero decir, ¿cómo puedes (tener buena opinión pública) si todas las ciudades están siendo demolidas? Es difícil estar arriba (en las encuestas). Y lo único en lo que realmente era bueno era en manipular a Biden. (...) Un dictador sin elecciones debería actuar rápido o no le quedará ningún país. Tiene que actuar rápido porque esa guerra va en la dirección equivocada", ha declarado.

Por otro lado, ha lamentado que Washington haya dado "mucho" dinero a Kiev, porque "Estados Unidos no recibe nada a cambio" y tiene que "recuperar su dinero", ya que lo considera "un préstamo". "Teníamos un acuerdo basado en 'tierras raras'. Pero rompieron ese acuerdo hace dos días", ha criticado.

Después de su discurso, en declaraciones a los medios de comunicación desde el 'Air Force One', Trump ha afirmado que "los rusos quieren ver el fin de la guerra de verdad". "Creo que tienen la sartén por el mango, porque han tomado mucho territorio", ha manifestado.