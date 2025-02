Steve Bannon replica el saludo nazi en una cumbre política ultraconservadora

En un gesto que ya está empezando a ser común en el entorno del presidente Trump, Steve Bannon, el que fuera su asesor, replicó el saludo nazi en el marco de la edición anual de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un encuentro de la extrema derecha estadounidense celebrado en el estado de Maryland. Hace unas semanas fue Elon Musk, el empresario tecnológico y mano derecha del presidente, el que en plena euforia por la victoria electoral levantó el brazo ante los seguidores que le vitoreaban. Se trata, pues, de la segunda vez que miembros del círculo del mandatario republicano realizan el controvertido saludo en público.

Como ocurrió en el caso de Musk, las redes sociales han aglutinado todas las reacciones a este comportamiento del que es uno de los máximos exponentes en materia de divulgación del campo de la extrema derecha. Bannon ha sido vicepresidente de la empresa Cambridge Analytica, que ha estado involucrada en el escándalo con Facebook por haber extraído información sin consentimiento de sus usuarios.

"La única vía para que ellos ganen es que retocedamos. Y no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, no vamos a abandonar. Pelead, pelead, pelead", gritó el analista y asesor antes de levantar el brazo.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que durará hasta el fin de semana, incluirá un discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, el sábado. El líder del partido ultraderechista VOX de España, Santiago Abascal, saludado efusivamente en público por el mandatario argentino, también participa en la cumbre.