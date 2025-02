Macron cree que puede haber una "tregua" en Ucrania en cuestión de semanas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes que en cuestión de semanas puede comenzar una "tregua" en la guerra de Ucrania que sirva para iniciar las negociaciones de un tratado de paz definitivo con Rusia.

"Primero necesitamos tener una tregua. Creo que se podría conseguir en las próximas semanas", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena Fox News después de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Con esa tregua, dijo Macron, deberían cesar los ataques aéreos, marítimos y contra infraestructuras. Entonces se abriría un periodo para negociar garantías de seguridad, el futuro de los territorios ocupados y el acuerdo que Estados Unidos busca sobre minerales en Ucrania, dijo Macron.

Pero el presidente galo advirtió de que Estados Unidos, Ucrania y los países europeos deben buscar una forma de "asegurarse de que Rusia no viole" un eventual tratado de paz.

Si bien admitió que no hay consenso dentro de la OTAN para que Ucrania ingrese en la alianza, señaló que se puede "incrementar las capacidades" militares de Ucrania para que tenga un "Ejército fuerte".

Envío de tropas

Asimismo, reiteró que Francia y el Reino Unido se han ofrecido a "enviar tropas" a Ucrania, no para batallar en el frente, sino para "mantener la paz" de acuerdo con lo que señale el futuro tratado.

Macron insistió en que se tiene que ir "con cuidado" puesto que en 2014 ya se firmó una tregua entre Rusia y Ucrania que fue violado "continuamente" por el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró.

Al reunirse con Macron en el Despacho Oval, Trump opinó que la guerra en Ucrania podría terminar dentro de unas semanas.

"Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso", declaró.