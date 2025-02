Ilan Pappé, historiador israelí: "Estamos asistiendo al principio del fin del sionismo"

Ilan Pappé tuvo que marcharse de Israel en 2007 tras la publicación de su libro más famoso (‘La limpieza étnica de Palestina') y su respaldo al boicot contra las universidades israelíes. No solo fue despedido de la Universidad de Haifa, sino que vio cómo se le cerraron todas las puertas para seguir trabajando en su país. Figura destacada de los Nuevos Historiadores, como se conoce a los académicos israelíes que a partir de los años 80 comenzaron a desafiar los mitos fundacionales del Estado judío, Pappé acabó recalando en la universidad británica de Exeter. Ahora publica 'Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina' (Capitán Swing), una obra que condensa los más de 100 años del drama en curso, aportando claves valiosas para entender la catástrofe que vive la región desde el fatídico 7 de octubre de 2023.

Israel ha vulnerado la tregua en Gaza retrasando la liberación de la última tanda de presos palestinos. ¿Qué cree que va a pasar con el alto el fuego?

Netanyahu no quiere la tregua. Tampoco los miembros de extrema derecha de su Gobierno. Pero creo que los estadounidenses sí la quieren. Y Netanyahu está bajo una gran presión. Presión de Washington para continuar la tregua y presión de su propio Gobierno para que acabe con ella. Es un juego de poder que solo alarga el sufrimiento de los rehenes israelíes y sus familias, así como de un enorme número de palestinos. El problema de fondo es que la mayor parte del poder en Israel ve la guerra como el mejor medio para lograr intereses políticos. Y mientras prime esa mentalidad, se podrá lograr un alto el fuego, pero no se podrá mantener por mucho tiempo.

Ha sido muy revelador ver cómo la sociedad israelí reaccionaba con espanto y rabia ante el estado visiblemente desmejorado de algunos rehenes o a frente a la noticia del asesinato de la familia Bibas, pero mantenía un silencio indiferente frente a la tortura de los presos palestinos. ¿Cómo se explica este contraste?

Por sorprendente que parezca, la mayoría de judíos israelíes no confía en ninguna fuente de información que no sean sus propios medios. Ven cuatro canales de televisión que, más o menos, les dan el mismo mensaje. Esos canales no muestran nada de lo que ocurre en Gaza o lo que está pasando con los prisioneros palestinos. A eso hay que sumarle, debido al adoctrinamiento, la completa deshumanización de los palestinos. Así que en Israel te dirían: 'torturar o matar de hambre a un prisionero palestino está bien, pero no se puede hacer con seres humanos', es decir, con judíos.

¿Cómo hemos llegado a este punto, teniendo en cuenta el masivo sufrimiento del pueblo judío a lo largo de la historia?

Hay dos respuestas a esta importante pregunta. Para la primera hay que ir a la esencia misma del proyecto de Israel. Ese proyecto es una solución europea a un problema europeo porque Europa—y estamos en España—nunca aceptó a los judíos. ¿Cómo lo resolvió? Imponiendo un Estado judío europeo en el corazón del mundo árabe y musulmán. La única manera de lograrlo fue por la fuerza. Y para mantenerlo, hay que deshumanizar a la población local, como hicieron los europeos para exterminar a los indígenas en Norteamérica. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con la educación en Israel. En 1999 examiné el contenido de los programas escolares y concluí que los graduados de ese sistema en 20 años serían personas racistas, fanáticas y teocráticas. Me temo que tenía razón.

Usted ha documentado la expulsión organizada de los palestinos en 1948, lo que llamó 'La limpieza étnica de Palestina'. ¿Estamos ahora asistiendo a la última fase de ese proyecto?

Estamos viendo el intento, en mi opinión, el último intento, de completar la limpieza étnica de 1948. Hay fuerzas políticas en el poder israelí que creen que existe una oportunidad histórica para completar la Nakba de 1948. Diferencio entre lo que quieren hacer y lo que lograrán hacer porque creo que solo tendrán éxito parcialmente. Pero su intento tendrá otra consecuencia a largo plazo: terminará con Israel, no con los palestinos.

¿Es lo que ha descrito como la última etapa del sionismo?

Exactamente. El principio del fin. Soy historiador, así que creo que será un período largo. Pero Israel no puede continuar así. Dentro de 20 años, ¿qué persona razonable en el mundo apoyará a Israel? Un Estado que cometió un genocidio en Gaza en 2023 y limpieza étnica en Cisjordania en 2024 y 2025. Los políticos de extrema derecha, los populistas y los militares lo seguirán apoyando, pero no sé si bastará. ¿Puede el Estado judío permitirse ser una Corea del Norte? Mi respuesta es que no.

Pero se podría argumentar que Israel lleva muchas décadas haciendo lo mismo, aunque fuera a una escala menor. ¿Qué le hace pensar que esta vez podría ser diferente?

El auge de líderes populistas como Trump o de partidos fascistas en varias partes de Europa está ralentizando el aislamiento de Israel y la reacción del mundo. Pero estos líderes no durarán eternamente y, a su debido momento, habrá una vuelta a ideas más liberales o incluso más socialistas. Y cuando el mundo sea un poco más democrático y vuelva a preocuparse por los derechos humanos, Israel se encontrará en una posición muy diferente. Ya tenemos señales de esto, como el hecho de que por primera vez en unas elecciones estadounidenses, una candidata del Partido Demócrata [Kamala Harris] tuviera que preguntarse si no le iba a costar la Casa Blanca su postura demasiado blanda con Israel y no lo suficientemente propalestina. Algo imposible hace 30 años.

En Cisjordania 40.000 palestinos han sido expulsados de sus hogares y se están destruyendo extensas zonas en los campos de refugiados. ¿Qué trata de hacer allí Israel?

Este Gobierno cree que tiene una ventana de oportunidad para deshacerse de tantos palestinos como sea posible con el pretexto de la guerra. Y eso está conectado con el cierre de la UNRWA. Sienten que hay un entorno internacional que les permite implementar una limpieza étnica a gran escala en Cisjordania. Creo que la siguiente fase será anexionar el Área C de Cisjordania [el 61% de su territorio] y tratar de trasladar a todos los palestinos a las Áreas A y B. No sé si lo lograrán. También intentarán quedarse en la Siria occidental y el sur del Líbano. Y paralelamente, esperan que Estados Unidos les dé luz verde para atacar Irán. Los locos de este Gobierno no solo son un peligro para Israel y los palestinos, son un peligro para el mundo.

Pero este es un gobierno de unidad nacional que ha incluido a casi todos los partidos del espectro político israelí. No son solo tres colonos dictando sus políticas.

Estoy de acuerdo. Por eso lo llamo 'el Estado de Judea', que se está imponiendo al antiguo Estado de Israel. Ese Estado nació en los asentamientos de Cisjordania, pero poco a poco ha expandido su base electoral entre los judíos mizrajíes [originarios del mundo árabe] pobres, entre los rusos más desencantados o los inmigrantes etíopes. Y hoy tienen una base electoral muy amplia. No solo son la fuerza política más importante, están también penetrando con éxito en la policía, el servicio secreto, el Ejército. Lo único que no han logrado controlar aún es el sistema judicial, pero creo que es solo cuestión de tiempo. Y aquellos que todavía creen en un Israel más liberal y democrático se están yendo. Ni siquiera están luchando.

¿Qué opina del plan de Trump para tomar Gaza?

Es un plan que nunca se materializará, pero legitima a los miembros de extrema derecha del Gobierno de Netanyahu. No creo que sea una idea de Trump. Creo que Israel ha plantado esas ideas en su mente. No sé si él mismo se lo cree, pero ha inyectado más veneno en la ecuación y a la larga solo conseguirá incrementar la irrelevancia de EEUU.

¿Ve alguna posibilidad de que Trump fuerce la mano de egipcios y jordanos para acoger a cientos de miles de gazatíes?

No lo veo. Estos regímenes ya están bajo presión en cuanto a su legitimidad. Y esto los deslegitimaría completamente a ojos de su propia gente. Es un riesgo demasiado grande. El segundo punto tiene que ver con la forma de pensar de los políticos árabes: tienen más paciencia que los estadounidenses. Piensan que Trump está aquí hoy, tal vez mañana, pero no pasado mañana. Así que, en el peor de los casos, solo tendrán que retrasar el plan y asegurarse de que no funciona.

Lo llamativo de esta conversación es que hablamos con normalidad sobre cosas abominables, ¿verdad? Limpieza étnica, genocidio, desplazamiento forzoso de millones de personas. ¿Cómo se puede frenar a Israel para que no siga adelante?

Europa sigue viéndose a sí misma como mediadora en el conflicto, pero tiene una responsabilidad histórica diferente. Ellos crearon el problema. Así que debería reflexionar y empezar a pensar en Israel como pensaron en Sudáfrica durante el apartheid, con todas las implicaciones que eso conlleva: sanciones, boicots, presión.

¿Qué puede pasar en la sociedad palestina tras este trauma? ¿Y qué pasará con Hamás, teniendo en cuenta de que Occidente no lo quiere como interlocutor?

Estamos asistiendo al final de una época, pero todavía no al comienzo de otra. El fin de este período tiene diferentes significados para cada sociedad. En Israel, es el fin del sionismo. En el lado palestino, es el fin de la vieja política. Pero, nuevamente, es un proceso largo. Creo que el futuro no incluirá a Hamás ni a Fatah. Hay nuevas fuerzas entre los jóvenes que aún no han madurado. Tienen un problema, el mismo que vimos en la Primavera Árabe: estos jóvenes no creen en las organizaciones. Piensan que son corruptas por naturaleza. Pero para que una revolución tenga éxito, necesitas infraestructura. Si logran superar esto, podrían tener una oportunidad porque los procesos destructivos dentro de Israel podrían crear un vacío, y ellos podrían llenarlo. Pero necesitan organizarse.

Suscríbete para seguir leyendo