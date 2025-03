Las guerras de Gaza y Ucrania y el regreso de Trump socavan los derechos de las mujeres en el mundo

A pesar de los avances en leyes y políticas de igualdad, uno de cada cuatro países del mundo ha experimentado un retroceso en los derechos de las mujeres en el último año, según un nuevo informe de ONU Mujeres, la agencia especializada de Naciones Unidas. Las razones van desde el aumento de conflictos bélicos hasta la vuelta a ideas machistas en Occidente, promovidas por la extrema derecha. "Nuestros datos muestran que casi la mitad de los países experimentaron un deterioro democrático y sólo un tercio avanzó en la igualdad de la mujer", explica a EL PERIÓDICO Silke Staab, especialista de investigación y datos de ONU Mujeres, que apunta al "aumento de movimientos neoconservadores, con discursos excluyentes en contra de los derechos de la mujer".

Los progresos son reales, pero desiguales y frágiles. El 88% de los países han implementado leyes contra la violencia de género y el 44% trabaja en mejorar la educación para mujeres y niñas. Pero, al mismo tiempo, cada 10 minutos, una mujer o niña es asesinada por su pareja o un miembro de su familia, y solo 87 países han sido liderados por una mujer en toda la historia, todo según el mismo informe de la ONU.

Y el mayor agravante, el número de mujeres y niñas que viven en zonas de conflicto ha aumentado en un 50% en la última década, incluyendo Ucrania y Gaza, exponiéndolas a un mayor riesgo de victimización y pérdida de derechos fundamentales. Más de 600 millones de mujeres y niñas viven cerca de al menos uno de los 170 conflictos armados. "En países en conflicto, son las mujeres las que sufren más. Todos los indicadores de género llegan a sus peores niveles: aumenta la violencia sexual, la mortalidad materna toca techo, el acceso a la educación y sus derechos desaparecen", señala Staab.

Retroceso global

Según la ONU, al ritmo actual se tardarán casi 300 años en lograr la igualdad jurídica de la mujer. "No existe ni un solo país en el mundo que haya alcanzado la igualdad legal para las mujeres y las niñas", explica a este diario Shivangi Misra, asesora jurídica global de igualdad de la organización internacional Equality Now, con sede en Washington y con proyectos de desarrollo en todo el mundo. "No hemos avanzado tanto como deberíamos, y en muchos casos estamos retrocediendo", añade Misra, autora principal de un nuevo informe publicado también esta semana, '30 años de la Declaración de Beijing', donde analiza el incumplimiento de los compromisos de igualdad de género tomados por 189 países en 1995.

A nivel global, la reducción de la mortalidad materna que se produjo entre 2000 y 2015 se ha estancado desde entonces, de nuevo influida por el aumento de conflictos, pero no únicamente eso. También son la consecuencia de recortes en salud global y en los servicios públicos domésticos, así como el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos. El informe también señala que 393 millones de mujeres y niñas viven en pobreza extrema, una situación agravada por el covid-19, de la que aún no han levantado cabeza en muchas regiones. "No sólo no hemos seguido el ritmo de los avances, sino que estamos retrocediendo. Hay una amenaza real para los derechos de la mujer que tanto ha costado conseguir en el mundo y de la que estamos siendo testigos ahora mismo", alerta Misra.

La desigualdad de avances no es solo entre el norte industrializado y el sur global, sino que sucede dentro de cada continente. En África, Zambia avanzó significativamente con la aprobación de una ley que prohíbe el matrimonio infantil, pero Gambia sufrió un intento de derogar las leyes sobre mutilación genital femenina, que a pesar de no conseguirlo, evidenció la fragilidad de los avances. De igual forma, en América Latina, mientras México avanza en la igualdad de género bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, Bolivia, Uruguay y Brasil van marcha atrás, con políticos que acusan a las mujeres de hacer un uso indebido de la ley. Con todo, los casos más flagrantes probablemente sean en Asia, tanto Irán como Afganistán: este último se ha convertido en el primer país en prohibir a las niñas la educación secundaria. Mientras, en la India, se produce una violación cada ocho minutos.

Trump contra las mujeres

La restricción del acceso al aborto en Estados Unidos, tras la revocación del caso Roe v. Wade por jueces nombrados por Donald Trump, ha afectado de manera desproporcionada a mujeres en situación de vulnerabilidad, dejando en evidencia la fragilidad del sistema americano en el que este derecho se basaba en un precedente legal y no en una ley.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, EEUU se ha convertido en el ejemplo más emblemático de que muchas de estas regresiones no son por falta de recursos sino de voluntad política. Un cuarto de los países reportan que la polarización política y el ascenso de fuerzas ultraconservadoras han frenado o revertido la implementación de políticas de igualdad. En Europa y EEUU, se debe a la "creciente oposición contra los derechos de las mujeres" y los "retrocesos democráticos", señala Staab. "Los movimientos populistas de extrema derecha presentan la igualdad de género como algo ideológico, cuando se trata de derechos humanos", apunta Staab desde la ONU en Nueva York.

"El 85% de los países en el mundo prohíben la discriminación por sexo en sus constituciones. Estados Unidos no es uno de ellos. Es realmente alarmante", afirma Misra, y añade: "Con un derecho firmemente establecido en la constitución, las personas tendrían otra herramienta para impugnar leyes discriminatorias si llegaran a aprobarse".

A pesar de este contexto, Staab dice sentir esperanza al ver que las organizaciones por los derechos de las mujeres continúan con la lucha incluso cuando las condiciones son cada vez más difíciles.