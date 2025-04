Miembros del Gobierno de Netanyahu admiten que "el retorno de los rehenes no es el objetivo más importante"

Al Gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, le salpican los escándalos. Sus ministros ultraderechistas han provocado la ira de las familias de los rehenes al considerar que su retorno “no" era "el objetivo más importante”, y que “el problema de Gaza" debía "ser eliminado”, en palabras de Bezalel Smotrich, a cargo de Finanzas. A su vez, el director del servicio de seguridad Shin Bet, Ronen Bar, ha presentado una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Justicia como parte de la petición presentada contra su destitución. En ella afirma que Netanyahu le había pedido que controlara a los manifestantes, retrasara su propio juicio penal y se sometiera a su autoridad en caso de una crisis constitucional.

“Tenemos que decir la verdad, devolver a los rehenes no es lo más importante”, ha declarado Smotrich en Radio Galey Israel. “Obviamente es un objetivo muy importante, pero si quieres destruir a Hamás para que no pueda haber otro 7 de octubre, debes entender que no puede haber una situación en la que Hamás permanezca en Gaza”, ha añadido el ministro de ultraderecha. Aún quedan 59 rehenes en el enclave palestino, aunque más de la mitad se cree que han muerto. En el alto el fuego que Israel dinamitó el mes pasado, se había acordado la liberación de todos ellos, pero, con el retorno de los combates y el bloqueo de las negociaciones, su destino ha quedado en el limbo.

Las palabras de Smotrich han provocado la ira de las familias. “El ministro al menos está revelando la dura verdad al público: este Gobierno ha decidido deliberadamente renunciar a los rehenes”, ha declarado el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado. “¿Cómo es posible que el primer ministro repita una y otra vez que este es un objetivo supremo para él, mientras que sus ministros y socios dicen lo contrario? Exigimos que los ministros del Gobierno y los miembros de la coalición emitan una declaración clara y demuestren que todavía están comprometidos con los valores judíos e israelíes básicos de redimir a los cautivos y rescatar a nuestros hermanos y hermanas”, ha exigido el grupo.

Declaración de Bar

Además, este lunes se ha dado a conocer la versión de Ronen Bar, el jefe de la agencia de seguridad interna israelí que el Gobierno de Netanyahu está intentando despedir. El caso ha llegado al Tribunal Supremo. Allí, Bar ha respondido, como parte de la declaración jurada, a las críticas formuladas por Netanyahu y su Gobierno, en particular la afirmación de falta de confianza en él y de que tenía un conflicto de intereses en el caso de un oficial del Shin Bet sospechoso de filtrar información. Ha explicado que se le exigió que “proporcionara detalles sobre la identidad de los ciudadanos israelíes y activistas de las protestas” contrarias al Gobierno de Netanyahu y que se esperaba que vigilara a quienes financiaban las protestas.

Bar también ha declarado que, en una conversación con el mandatario, le insistieron que “mientras exista una crisis constitucional”, él debía "obedecer al primer ministro y no al Tribunal Supremo". Ha afirmado que denegó las solicitudes del primer ministro para actuar fuera de su jurisdicción legal y que ese es el verdadero motivo de su despido, no la crisis de confianza alegada por Netanyahu. “En bastantes casos, el primer ministro solicitó discutir asuntos relacionados con el final de las reuniones de trabajo, tras pedir al secretario militar y al mecanógrafo, que operaba la grabadora, que abandonaran la sala con la clara intención de que el intercambio de palabras sobre este asunto no se grabara”, se lee en su declaración jurada. A su vez, Bar ha confirmado que Netanyahu buscó su firma para retrasar el testimonio del primer ministro en su juicio penal por corrupción.

Un desastre, que "vendrá de dentro"

La oficina del primer ministro ha emitido una respuesta preliminar, calificando la declaración jurada de “una completa mentira”. La situación en Israel es muy tensa, con cada vez más militares oponiéndose a la guerra contra Gaza y más escándalos políticos salpicando a Netanyahu y sus aliados. Alrededor del 56% de la población israelí apoya un acuerdo que permita la liberación de todos los cautivos de Hamás a cambio del fin de la guerra en Gaza y la liberación de los prisioneros palestinos, según afirma última encuesta publicada por Kan, la emisora estatal israelí. El 22% de la población se opone a dicho acuerdo.

“Nos encaminamos hacia otro desastre, [que] esta vez, vendrá desde dentro”, dijo este domingo el líder de la oposición, Yair Lapid, en una “advertencia basada en información inequívoca de inteligencia”. “Los niveles de incitación y locura no tienen precedentes: aquí habrá asesinatos políticos, judíos matarán a judíos”, insistió en un mensaje dirigido al primer ministro. Durante las últimas semanas, han surgido publicaciones en redes sociales de israelíes radicales exigiendo la ejecución de Bar. A su vez, tanto Smotrich como el hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, han acusado al alto funcionario de seguridad de intentar montar un “golpe de Estado”. “Silencie a sus ministros, a su hijo en Miami [donde vive Yair], a los portavoces que utiliza en los medios”, ha pedido Lapid a Netanyahu.

El Tribunal Supremo de Israel considera una apelación para permitir el acceso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza Hace más de mes y medio que no entra ni una gota de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pese a las presiones de organizaciones internacionales y locales, nada ha hecho cambiar de opinión a las autoridades israelíes. Incluso el pasado 27 de marzo, el Tribunal Supremo de Israel rechazó una petición que cuestionaba la legalidad de la política israelí relativa a la facilitación y prestación de ayuda humanitaria en la Franja durante la guerra actual. Pero, si bien las fronteras del enclave se cerraron para la ayuda hace semanas, llevan más de año y medio selladas para los periodistas extranjeros. Desde el inicio de la guerra contra Gaza, que ya se ha cobrado más de 51.000 vidas palestinas, las autoridades israelíes no han permitido la entrada de la prensa extranjera. Además, ha asesinado de forma sistemática a los corresponsales palestinos, con más de 200 profesionales de la comunicación muertos en estos 18 meses. Ahora, la Corte Suprema israelí está considerado una apelación para permitir el acceso de periodistas extranjeros a Gaza.

