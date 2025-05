El alcalde de Kiev, desde Valencia: "Sería un drama para Trump si Putin ocupa Ucrania"

Los 2,01 metros y las espaldas anchas de excampeón del mundo de boxeo de pesos pesados de Vitali Klichkó le hacen ser reconocible entre los asistentes al congreso del Partido Popular Europeo, del que su formación, UDAR (Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma), es "miembro observador". Aunque no es su llamativo físico, sino sus responsabilidades como alcalde de Kiev y la reivindicación de la lucha del pueblo ucraniano frente a la invasión rusa las que le llevan a una agenda apretada dentro del cónclave, con varias reuniones encadenadas. Entre dos de estas, atiende a Levante-EMV usando el plural mayestático como una voz más de la resistencia en Ucrania sobrepasando su cargo municipal.

¿Cómo está la situación en Kiev?

Está bajo control. Queremos dar las gracias a nuestros socios por el sistema antimisiles que tenemos. Pero nadie nos da una garantía de que Rusia no nos atacará. Hemos visto desde el principio que la guerra se han destruido más de mil edificios, ha atado a 300 civiles, 15 niños; más de 150.000 ciudadanos han tomado las armas para defender nuestra ciudad.

¿Ha encontrado apoyo en València de los líderes europeos?

Ayer lo expliqué desde el escenario y quiero decirles a todos que deben comprender el motivo de esta guerra sin sentido. Los ucranianos queremos formar parte de la familia europea porque histórica, geográfica y mentalmente somos europeos, pero Putin no está de acuerdo con eso y considera a Ucrania parte del imperio ruso. Nosotros no queremos volver a la URSS. Vemos nuestro futuro como parte de un mundo democrático. Y luchamos por ello. Queremos agradecer a todos los que apoyan a Ucrania, es crucial para nosotros, sin esta no podríamos sobrevivir.

Ha dicho que Ucrania necesita a Europa, ¿pero Europa necesita a Ucrania?

Nosotros defendemos la democracia y defendemos nuestro derecho a formar parte de la Europa democrática. Y Europa necesita estabilidad con Ucrania como país democrático. Por eso es fundamental apoyar a Ucrania. Ucrania debe ser un país democrático y nuestro principal objetivo es formar parte de la familia europea.

Rusia ha exigido para negociar la paz que se cedan territorios ucranianos (como Donetsk, Crimea o Jerson), ¿cómo lo ve?

Esperamos encontrar la manera de lograr la paz mediante conversaciones diplomáticas. Pero es muy importante que nunca perdamos nuestro interés nacional. La clave para la paz es la unidad en torno a Ucrania porque Putin nunca acepta la debilidad. Tenemos que ser fuertes, y juntos somos más fuertes. A nuestros socios les digo que no se olviden que no solo defendemos nuestra patria, los defendemos a todos de la agresión rusa. Los rusos llegarán todo lo lejos que les permitamos llegar.

¿EEUU sigue siendo un aliado tras la llegada de Trump?

Quiero agradecer mucho el apoyo dado por Estados Unidos hasta ahora y es muy importante seguir contando con él en el futuro. Y contamos con él. Sería un gran drama político para Trump como presidente de Estados Unidos si Putin ocupara Ucrania; perderíamos la democracia, Estados Unidos y el mundo entero.

¿Qué le diría a los más de 40.000 refugiados acogidos en la Comunitat Valenciana?

Sabemos que en España hay mucha gente que apoya a nuestro país y a nuestros refugiados y queremos agradecerlo. A ellos les digo que luchamos para detener esta guerra, restablecer la paz y lograr que nuestros refugiados regresen a su país. Es fundamental que regresen y lo harán cuando tengan trabajo, buenos servicios y una buena calidad de vida. Esa es nuestra tarea.