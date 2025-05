Arseni Yatseniuk, ex primer ministro de Ucrania: "Si EEUU se retira de Ucrania, será un fracaso similar a Vietnam"

Arseni Yatseniuk conversa con EL PERIÓDICO mediante videoconferencia desde Valencia, donde acaba de asistir al Congreso del Partido Popular Europeo. Ha transcurrido casi una década del convulso momento en que asumió las riendas del Gobierno de Ucrania, pero su tono de voz sigue transmitiendo la convicción con la que se dirigía a las multitudes en aquel periodo crucial.

Usted dirigió el Gobierno tras la revolución de Maidán, e incluso se autodenominó como 'primer ministro kamikaze', por los enormes desafíos que emergían entonces. ¿Cómo recuerda ese periodo? ¿Cuáles fueron los logros y fracasos?

Es cierto. Rusia ya se había anexionado Crimea de forma ilegal. Y el criminal de guerra Vladímir Putin ya había lanzado a sus fuerzas a invadir el este de Ucrania. El día en que me convertí en primer ministro, en la única cuenta bancaria de Tesorería de mi Gobierno teníamos menos de 10.000 dólares. Habían robado miles de millones de dólares y debíamos afrontar una enorme deuda exterior de 73.000 millones de dólares. No había gas en los depósitos, no había Ejército, no había gobiernos locales, no había policías, no había nada... Teníamos solo 5.000 personas con entrenamiento militar. En esa época, era información clasificada pero ahora lo puedo decir porque ha sido desclasificada. ¿Qué conseguimos al final? Salvar a Ucrania. Comenzamos a construir el Ejército de Ucrania. Durante mi mandato, el gasto militar alcanzó el 5% del PIB. Y en ese mismo periodo, en dos años logré reducir la deuda externa de 73.000 a 67.000 millones de dólares, aunque pagué un elevado precio político y adopté medidas muy impopulares. Establecimos una red anticorrupción creando instituciones legales y aprobamos legislación contra la corrupción. Como primer ministro firmé la parte política del acuerdo de asociación con la UE. Y fue un hito, porque era lo que movió al pueblo de Ucrania a salir a la calle durante el Maidán.

Para muchos políticos ucranianos, incluyendo al presidente Volodímir Zelenski, la invasión de Ucrania en 2022 fue una sorpresa. ¿Y para usted?

Yo hablé abiertamente acerca de ese tema en debates de televisión. Les dije a los ucranianos: el criminal de guerra Putin ha congregado 170.000 tropas alrededor de Ucrania. No están para hacer una excursión, están para invadir. Los materiales que estaban enviando las inteligencias de EEUU y Gran Bretaña eran muy claros, asegurando que el ataque a Ucrania era inminente. En mi opinión, hubiera sido razonable dirigirse al pueblo ucraniano y decirles: "Miren, la guerra puede estallar". Tras la invasión, el presidente adoptó la postura correcta y está haciendo todo lo posible para repelerla y que Ucrania gane. Pero, una vez más, volviendo a la preguerra, era obvio que debíamos haber sido más claros. Y supongo que hubiera sido razonable que europeos y estadounidenses suministraran armas ya antes de la invasión.

¿Cómo evalúa el desempeño del Ejército ucraniano en esta guerra? ¿Y el de Zelenski?

Los hombres y mujeres ucranianos uniformados merecen el mayor reconocimiento. Nadie esperaba que Ucrania frenara al Ejército ruso, el más grande de Europa. Que el país recuperara territorio contra uno de los ejércitos más grandes. Rusia es cuatro veces más poderosa que Ucrania en capacidad humana. Eso sí: pagamos el precio con nuestra sangre, por la seguridad de Ucrania, por la europea y por la del mundo libre. Y logramos explorar tecnologías de vanguardia, siendo los primeros en usar drones. Pero no podemos subestimar a Rusia. Europa no estaba ni está preparada para esta guerra. El ucraniano es el único Ejército de Europa curtido en la batalla. Ucrania es un baluarte contra el régimen totalitario ruso. En cuanto al presidente Zelenski, no voté por él, ni le votaré si se presenta a las elecciones. Pero debo admitir que él, como comandante en jefe, unió esfuerzos con las naciones europeas. Y trata de llevarse bien con el nuevo líder estadounidense. No estoy en posición de criticar al presidente en las circunstancias actuales. Le deseo éxito, es el éxito de mi país.

En EEUU hay un presidente que simpatiza con Putin. Tanto Washington como Moscú intentan marginar a la UE, que es el principal aliado de Kiev. ¿Qué puede lograr su país en este momento?

Esa es una pregunta crucial. Comenzaré con el objetivo del criminal de guerra Putin. No ha cambiado: apoderarse de Ucrania y aniquilarla. La suya es una política genocida. Miren Bucha, Mariúpol, lo que está pasando con los prisioneros de guerra. Va más allá de la apropiación de territorios. Es su manera de restaurar el imperio soviético al estilo de Stalin. Otra parte del problema les concierne a ustedes. Quiere debilitar a la OTAN y recuperar esferas de influencia en Europa. La Administración estadounidense intentó marginar a la UE (en sus tratos con Moscú). Pero es obvio que no se puede tener paz en Europa sin la UE. Y EEUU no puede estar seguro sin Europa. Cuando Trump asumió el cargo, publiqué un artículo en 'The Atlantic Council' con un mensaje claro: la fuerza de EEUU reside en la unidad transatlántica. Y mucho depende del resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania. El fracaso de Ucrania sería el fracaso personal de Trump, y del 'establishment' político de EEUU. Un desastre histórico, peor que Vietnam y Afganistán. Trump puede resolver esto y tiene herramientas, como sanciones o envíos de armas. Putin quiere humillar a Trump, miente descaradamente y solo quiere engañarle una vez más. Enviándole mensajes falsos diciendo que está listo para negociar e imponer un alto el fuego temporal. Eso no es cierto. Está preparando la embestida actual y la futura. Hay que detenerlo, con sanciones secundarias. No enviar ambiguas y extrañas señales. Digan que haremos de Ucrania miembro de la OTAN si no detienen esta guerra. Sobre si podemos ganar esta batalla sin EEUU, es casi imposible. Europa no está preparada ahora para sustituir la ayuda estadounidense. Tomará entre cinco años y una década, y no tenemos este tiempo. Necesitamos a los estadounidenses.